Война с ХАМАС: "Нетаньяху думал, что ЦАХАЛ сможет сохранить статус-кво"

По мнению французского эксперта по международным отношениям Жан-Лу Самаана, израильское правительство совершило "большую ошибку", недооценив военный потенциал ХАМАС.

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В то время как ведутся споры о том, как ХАМАС удалось совершить беспрецедентную скоординированную атаку на Израиль, обозреватели отмечают, что группировка, контролирующая сектор Газа, накапливала боеприпасы в течение многих лет.

В интервью Euronews Жан-Лу Самаан, научный сотрудник Французского института международных отношений (IFRI) и автор книги "Новые военные стратегии в Персидском заливе", отметил, что дальность полёта ракет, используемых ХАМАС в своих атаках с 2008 года, становилась всё больше и больше.

При этом, по словам эксперта, руководство Израиля не догадывалось, что ХАМАС способен осуществить столь "изощрённое" и хорошо спланированное нападение.

Появились сообщения о том, что Египет заранее проинформировал разведку Израиля о готовящемся вторжении, однако израильские СМИ со ссылкой на премьера Биньямина Нетаньяху заявили, что еврейское государство не получало никаких предупреждений от Каира.

"С 2008 года в Газе вспыхнули четыре конфликта, всякий раз с одним и тем же исходом, и Нетаньяху думал, что израильская армия сможет сохранить статус-кво", – отмечает Самаан.

Французский эксперт по международным отношениям объясняет просчёты израильских властей двумя основными факторами.

Во-первых, по мнению Самаана, Израиль предполагал, что ХАМАС будет вести себя в Газе скорее как "о_тветственное правительство_", чем как "террористическая организация".

Во-вторых, в последние годы Израиль ослабил свою оборону на юге, в приграничных районах с сектором Газа, сосредоточившись на обеспечении безопасности на Западном берегу, особенно в лагере Дженин.

Самаан считает, что Нетаньяху "совершил одну из самых больших ошибок ", недооценив ХАМАС, а заявление израильского премьер-министра о том, что "мы изменим Ближний Восток", он назвал "пустой" риторикой.

"Уже слишком поздно, чтобы избежать эскалации насилия в Газе", – заявил Самаан, добавив, что пока неясно, выйдет ли из-под контроля ситуация с Ливаном.

Как утверждает аналитик, Израиль и США до сих пор не смогли предоставить конкретных доказательств того, что за действиями ХАМАС стоит Иран.

Он подчеркнул, что такие государства, как Египет и Катар, которые все ещё поддерживают отношения с ХАМАС, могли бы сыграть роль посредника, и отметил, что сложившаяся обстановка также открывает новые возможности для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана:

У саудитов или эмиратцев, которые хотят выступить посредниками, гораздо более сложные отношения с ХАМАС, поэтому Катар остается ключевым игроком, нравится нам это или нет.



Насколько известно, в предыдущих конфликтах между сектором Газа и Израилем Турция не выступала в качестве посредника, но мне представляется, что израильтяне предпочли бы турецкое, а не катарское посредничество. Жан-Лу Самаан научный сотрудник IFRI

Последствия войны между Израилем и ХАМАС для Европы

Французский исследователь указывает на то, что нынешнее отношение некоторых западных стран, которые до сих пор неизменно поддерживали Израиль, может измениться в зависимости от последствий ответной израильской операции в Газе.

"Всякий раз, когда возникает эскалация между Израилем и палестинцами, мы ощущаем последствия этих событий во Франции", – утверждает Самаан, добавляя, что трудно избежать последствий в странах, где проживают крупные мусульманские и еврейские общины.

"Чем дольше будет длиться конфликт, чем интенсивнее будут атаки в Газе, тем сильнее, я думаю, это будет ощущаться во Франции. Эта война не будет отличаться от предыдущих конфликтов, за исключением значительных человеческих жертв", – подытожил эксперт.