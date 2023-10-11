В израильско-палестинском конфликте нет света в конце тоннеля

By euronews

Эксперты признают, что дипломатическое решение в настоящее время является миражом, и призывают к более активному участию соседних стран

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Конфликт между Израилем и ХАМАС достиг беспрецедентного уровня после нападения боевиков на израильскую территорию в минувшие выходные. Местное население не говорит о мире, не видя ни света, ни конца туннеля. Последние десятилетия были полны лишь политическими и дипломатическими провалами, и эксперты считают, что найти решение, способное стабилизировать ситуацию в регионе в краткосрочной перспективе, крайне сложно.

Хью Ловатт, эксперт по Ближнему Востоку и Северной Африке в Европейском совете по международным отношениям, признает, что в настоящее время он не видит путей, по которым могла бы пойти дипломатия: _"_Я не думаю, что у какой-либо из сторон есть желание прекратить боевые действия в настоящий момент. И я не думаю, что возврат к тому, что было до начала боевых действий, является сейчас вариантом для любой из сторон".

Поиск любого возможного решения будет обязательно предполагать участие международных посредников. Европейский Союз и США уже не первый год безуспешно пытаются наладить отношения между Израилем и палестинскими территориями, и эксперты утверждают, что роль соседних стран должна быть более весомой. Нынешняя атака террористической группировки ХАМАС отдалила обе стороны друг от друга как никогда.

Хью Ловатт сегодня ставит под сомнение готовность Брюсселя и Вашингтона: "Когда мы говорим о посредничестве, что можно сказать о посредничестве сейчас для того, чтобы уменьшить насилие и страдания? Безусловно, Египет и, я полагаю, Катар играют важную роль в этом отношении благодаря своей способности разговаривать с обеими сторонами, как с Израилем, так и с ХАМАС".

_Йосси Мекельберг, научный сотрудник программы по Ближнему Восто_ку и Северной Африке: "Вам нужны Соединенные Штаты и Европейский Союз, но, безусловно, вам нужны и региональные державы - Египет, Иордания, ОАЭ, Марокко, Бахрейн. Но нужны и новые игроки. Не будем забывать, что Саудовская Аравия в 2002 году выдвинула саудовскую инициативу, которая была преобразована в Бейрутскую декларацию о мире, или нормализации, в обмен на мир с палестинцами. Я думаю, что это все еще в силе".

И Брюссель, и Вашингтон несут свою долю ответственности за нынешнее положение дел, и очень важно, чтобы они учились на прошлых ошибках.

Хью Ловатт: "Израиль усиливает оккупацию, продвигается к полномасштабной аннексии палестинских территорий и укореняет то, что все чаще называют апартеидом. Европейский Союз, европейское руководство и США практически никак не реагируют на это".

Йосси Мекельберг считает, что невнимание к проблеме привело к росту экстремизма в регионе: "Этой проблемой пренебрегали и не занимались ее решением в течение многих лет, когда ситуация только начинала накаляться. Нам нужно подумать, в каком контексте, при каких условиях власть оказалась у самых жестоких экстремистов, вместо тех, кто хочет жить в мире".