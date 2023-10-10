Израиль - ХАМАС: четвёртый день войны

Израильтяне бомбят сектор Газа, введена блокада. ХАМАС обстреливает Ашкелон. Раненые и погибшие с обеих сторон исчисляются тысячами. Иран отрицает свою причастность к нападению ХАМАС на Израиль.

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Четвёртые сутки продолжаются бои между израильской армией и палестинским движением ХАМАС. В Израиле - более 1000 погибших, в секторе Газа - более 800. Раненые с обеих сторон исчисляется тысячами.

Франция сообщила о гибели в Израиле 8 своих граждан. Ещё 20 числятся пропавшими без вести. Подтверждена и гибель 14 американских граждан.

ХАМАС начал обстрел израильского города Ашкелона; по данным СМИ , одна ракета попала в отель.

После восстановления контроля над границей израильская армия перешла к интенсивным бомбардировкам и объявила о полной блокаде сектора Газа. ВОЗ и Управление ООН по правам человека бьют тревогу.

Равина Шмадасани, представитель Управления ООН по правам человека:

"Введение осады, которая ставит под угрозу жизнь гражданского населения, лишая его всего необходимого для выживания, запрещено международным гуманитарным правом".

Тарик Джасаревич, представитель ВОЗ:

"Гуманитарный коридор необходим для доставки людям критически важных медикаментов, и ВОЗ будет работать над этим с партнерами".

Против блокады сектора Газа выступил и Евросоюз.

Напряженность сохраняется и на севере Израиля, где уже третий день подряд продолжаются боевые действия на границе с Ливаном. Боевики "Хезболлы" запустили ракеты с юга Ливана в сторону Израиля. Израильские военные ответили артиллерийским обстрелом ливанских приграничных районов.

Иран отвергает все обвинения в своей причастности к нападению ХАМАС на Израиль , однако не скрывает солидарности с палестинцами:

Аятолла Али Джаменеи, верховный лидер Ирана:

"Мы целуем лоб и руки храброй палестинской молодежи и организаторов операций, мы гордимся ими".

Ряд стран эвакуируют свих граждан из Израиля. Два военных самолета, посланные Италией, уже приземлились на базе Пратика-ди-Маре в 30 км к юго-западу от Рима. На их борту - 200 человек. Итальянские власти ранее заявили, что намерены в ближайшие дни вывести 500 своих соотечественников на самолётах ВВС и частных авиакомпаний.