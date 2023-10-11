Переворот в Нигере: Франция начала выводить войска

By Euronews и AFP

Во вторник французский Генштаб заявил о начале вывода войск из Нигера. Французские солдаты покинули свои базы в составе первой наземной колонны под местным конвоем "по направлению в Чад" – хунта в Ниамее.

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Первые французские солдаты покинули Нигер в рамках вывода войск, которого требует пришедшая к власти военная хунта.

До настоящего времени в Нигере в рамках борьбы с джихадистами находилось около 1400 французских солдат и лётчиков, размещённых в столице и на двух базах на северо-западе страны – в Уалламе и Табарей-Барей.

Их вывода потребовали нигерские генералы вскоре после захвата власти в конце июля. 24 сентября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о прекращении военного сотрудничества между Парижем и Ниамеем и поэтапном выводе контингента.

По сообщениям AFP, в полдень во вторник в Ниамей из Уалламе прибыла колонна солдат, грузовики с оборудованием и бронетехникой.

Представители режима заявили, что в аэропорту Ниамея зарегистрированы "три специальных рейса", два из которых предназначены для вылета "97 бойцов подразделений специального назначения", а один – "для материально-технического обеспечения".

Конечный пункт назначения французских конвоев официально не объявлен. По данным источников, французы направляются в Чад, где находится командный пункт французских сил в Сахеле. Расстояние до столицы Нджамены составляет более 1600 км.

В прошлую пятницу военные правители Нигера объявили, что вывод французских солдат будет проходить "в условиях полной безопасности".

В первые дни после военного переворота, отстранившего от власти президента Мохамеда Базума, у здания посольства Франции собирались толпы людей, требовавших, чтобы французские дипломаты и военные покинули страну. Многие демонстранты размахивали российскими флагами и плакатами в поддержку ЧВК "Вагнер", которая присутствовала и, вероятно, по-прежнему присутствует в том или ином виде, во многих африканских странах.

Сторонники хунты проводят демонстрацию на фоне горящей штаб-квартиры правящей партии, Ниамей, 27 июля 2023 года. Fatahoulaye Hassane Midou/AP

Конец эпохи

За последние десять лет в Нигере для борьбы с джихадистами вместе с национальной армией были размещены порядка 1400 французских солдат и лётчиков: около 1000 из них находили в Ниамее и ещё 400 – в так называемой зоне "трёх границ" на западе страны.

Начиная с лета 2022 года, после ухода Франции из Мали, а затем из Буркина-Фасо, Нигер стал ключевым пунктом французских антиджихадистских операций в Сахельском регионе, где орудуют вооружённые группировки, связанные с "Исламским государством" и "Аль-Каидой".

Заключив с Нигером соглашение о военном сотрудничестве, Франция постепенно расширила своё присутствие, разместив на базе в Ниамее бронетехнику и вертолёты вдобавок к 5 беспилотникам Reaper и не менее 3 истребителям Mirage, которые уже находились там.

На территории базы 101 в столице Нигера также расположены сотни сборных зданий, используемых в качестве офисов, IT-оборудование, ангары и модульные укрытия для самолётов, палатки, кабины для беспилотников, инженерные бульдозеры и пожарные машины.

Франция заявляет, что не намерена ничего оставлять нигерским генералам.

Уход из Нигера ставит перед французами серьёзную проблему с точки зрения логистики и безопасности. Возможности передвижения французского контингента ограничены, поскольку существует риск антифранцузских демонстраций и присутствия в районе Диффа на востоке Чада джихадистов, связанных с "Боко Харам" и "Исламским государством".

Сухопутные границы Нигера с Бенином и Нигерией были закрыты после военного переворота 26 июля. Генералы-путчисты также запретили французским гражданским и военным самолётам использовать воздушное пространство страны без официального разрешения.

Тем не менее в настоящее время открыты границы с Алжиром, Ливией, Буркина-Фасо, Мали и Чадом.