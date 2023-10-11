В Европе прошли акции памяти жертв нападения ХАМАС

By Euronews

В Брюсселе, Берлине и Бухаресте прошли минуты молчания. С осуждением террористического нападения и требованием освободить заложников выступило руководство ЕС.

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В Европе проходят акции памяти жертв нападения исламистов в Израиле. Руководители основных институтов ЕС собрались на минуту молчания у здания Европарламента в Брюсселе. В ходе траурной церемонии спикер Европарламента Роберта Метсола заявила, что 7 октября войдёт в мировую историю как один из самых ужасных дней:

«Мы здесь с председателем Европейского совета, председателем Европейской комиссии и всеми вами собрались вместе, чтобы выразить нашу солидарность, осудить ужасающие акты террора и убийств и потребовать немедленного освобождения заложников».

Во Франции власти были вынуждены усилить охрану еврейских школ и общественных организаций из-за антисемитских выступлений. Правительство призывает не допустить обострения конфликта, подчеркивая при этом, что осуждает нападение группировки ХАМАС и массовые убийства.

Необходимо сделать всё возможное, чтобы избежать эскалации на Ближнем Востоке, защитить гражданское население и не допустить, чтобы Ближний Восток загорелся. Эти неоправданные террористические атаки ХАМАС не должны отвлекать нас от поиска прочного мира и политического разрешения конфликта. Оливье Веран официальный представитель правительства Франции

Тем временем политики во многих странах Европы и Азии делают заявления с критикой военной операции в секторе Газа. Среди тех, кто осудил Израиль, – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал удары по палестинским территориям «непропорциональными» и «не имеющими никакой моральной основы».

В свою очередь, крупнейшая по численности населения мусульманская страна Индонезия призвала обе стороны конфликта прекратить огонь и урегулировать противоречия в соответствии с решениями Совбеза ООН о двух государствах для двух народов.