В Европе прошли акции памяти жертв нападения ХАМАС

В Брюсселе, Берлине и Бухаресте прошли минуты молчания. С осуждением террористического нападения и требованием освободить заложников выступило руководство ЕС.
В Европе проходят акции памяти жертв нападения исламистов в Израиле. Руководители основных институтов ЕС собрались на минуту молчания у здания Европарламента в Брюсселе. В ходе траурной церемонии спикер Европарламента Роберта Метсола заявила, что 7 октября войдёт в мировую историю как один из самых ужасных дней:
«Мы здесь с председателем Европейского совета, председателем Европейской комиссии и всеми вами собрались вместе, чтобы выразить нашу солидарность, осудить ужасающие акты террора и убийств и потребовать немедленного освобождения заложников».
Во Франции власти были вынуждены усилить охрану еврейских школ и общественных организаций из-за антисемитских выступлений. Правительство призывает не допустить обострения конфликта, подчеркивая при этом, что осуждает нападение группировки ХАМАС и массовые убийства.
Тем временем политики во многих странах Европы и Азии делают заявления с критикой военной операции в секторе Газа. Среди тех, кто осудил Израиль, – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал удары по палестинским территориям «непропорциональными» и «не имеющими никакой моральной основы».
В свою очередь, крупнейшая по численности населения мусульманская страна Индонезия призвала обе стороны конфликта прекратить огонь и урегулировать противоречия в соответствии с решениями Совбеза ООН о двух государствах для двух народов.