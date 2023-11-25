Возвращение пленников

ХАМАС освободил первую группу израильских заложников. Домой вернрулась и первая группа освобождённых Израилем палестинских заключённых.

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После того как ХАМАС освободил первую группу из 24 заложников, в том числе 10 тайцев и филиппинца, Израиль сообщил, что получил список второй группы из 13 человек, подлежащих освобождению в субботу днем.

По данным израильсках СМИ, в первую группу входили 13 израильтян, в том числе четверо детей. Во второй группе детей будет больше.

По достигнутому соглашению Израиль освободил в ответ из своих тюрем 39 палестинских заключённых: 24 женщины и 15 мужчин. Они вернулись на Западный берег Иордана в пятницу. Среди них Мара Бакир, арестованная в 2015 году, когда ей было 16 лет.

"Да, я рада, - сказала она, вернувшись домой, - но в то же время очень печально, что цена нашего освобождения — это практически кровь мучеников в секторе Газа. Мы надеемся, что сейчас они здоровы, и что война скоро закончится".

Но Израиль предупреждает, что война не закончилась прекращением огня. Цель армии еврейского гоосударства всё та же: уничтожить ХАМАС и предотвратить ещё одно 7 октября.

Снимки, опубликованные израильской армией, призваны подтвердить её утверждения о том, что под больнице Аш-Шифа в городе Газа разрушаются туннели, построенные палестинскими беовиками.

Даниэль Хагари, представитель ЦАХАЛ:

"В дни перемирия ЦАХАЛ завершит подготовку и готовность к следующим этапам войны. Войска ЦАХАЛ заняли позиции и готовы на всех театрах военных действий. Наша политика ясна: мы будем действовать против любой угрозы государству Израиль".

Соглашение о прекращении огня было достигнуто между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара, но две другие пртивостоящие Израилю группировки гарантируют соблюдение перемирия.

С одной стороны - "Исламский джихад", палестинская вооруженная группировка, действующая за пределами сектора Газа. Она также предположительно захватила несколько заложников во время гападения 7 октября.

С другой стороны - "Хезболлах", ливанская группировка, имеющая связи с Ираном и ХАМАС. В четверг бои на границе между Израилем и Ливаном усилились, но пока "Хезболлах", похоже, соблюдает перемирие.