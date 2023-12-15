ЦАХАЛ подтвердил: трое заложников убиты по ошибке

Изриальские военные убили трёх заложников, ошибочно определив их во время боя представляющими угрозу. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ.

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Армия Обороны Израиля сообщила, что её военные убили троих заложников, приняв их за угрозу во время боя.

Тела погибших перевезены в Израиль. Имена двоих названы: это Йотам Хаим, похищенный боевиками ХАМАС из кибуца Кфар-Аза, и Самер Талалк, похищенный из кибуца Нир-Ам. Семья третьего заложника не захотела разглашать информацию о нём.

Дэниел Хагари, представитель ЦАХАЛ:

"Во время боя в Шиджайе ЦАХАЛ ошибочно определил трёх израильских заложников как угрозу. С__олдаты открыли по ним огонь, и они были убиты. Их тела были перевезены на территорию Израиля для экспертизы".

Ранее ЦАХАЛ подтвердил смерть франко-израильтянина Элии Толедо, пропавшего без вести с 7 октября.

Около 100 человек собрались в пятницу в Париже в поддержку заложников, удерживаемых в Газе боевиками палестинского движения ХАМАС и связанными с ним группировками. Демонстранты прошли маршем до Эйфелевой башни.

Сандра Ифра, представитель организации "Женщины, объединенные за мир":

"Остались только трое французов, а не четверо, по состоянию на вчерашнюю ночь - задержанные, погибшие или пропавшие без вести, или заложники в туннелях, удерживаемых монстрами ХАМАС, а мы здесь просто для того, чтобы никогда, никогда не забывали ни одного заложника".

110 заложников, захваченных ХАМАС во время нападения на израильские поселения, освобождены; ещё 129 остаются в плену, и неизвестно, живы ли они.