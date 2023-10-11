В разных странах мира проходят акции в поддержку Палестины и Израиля

В Бангладеш и Франции призывали прекратить авиаудары по Газе и ее блокаду, в Нью-Йорке и Лиссабоне прошли акции солидарности с Израилем
Исламские организации нескольких стран проводят акции протеста против военных действий Израиля в секторе Газа.
В Бангладеш некоторые из участников держали в руках антиизраильские плакаты, осуждающие авиаудары и блокаду палестинской территории.
Израиль продолжает атаковать объекты ХАМАС, обещая "дать понять всем своим врагам, что субботнее нападение было серьезной ошибкой".
Жертвы и пострадавшие в результате эскалации конфликта исчисляются тысячами.
Во французском Марселе палестинские жители провели митинг, несмотря на запрет властей, сославшихся на риск "нарушения общественного порядка".
В свою очередь в Нью-Йорке, где находится самая большая еврейская община в мире, тысячи людей вышли на митинг в поддержку Израиля.
Они собрались у здания Организации Объединенных Наций, где ранее губернатор штата Кэти Хокул приняла участие в акции "Нью-Йорк на стороне Израиля".
В Португалии на бдение в знак солидарности с Израилем и в память о жертвах недавних терактов в этой стране собралось около 500 человек. Мероприятие было организовано еврейской диаспорой Лиссабона.