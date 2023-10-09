4600 гражданских жертв с 1 /02 по 31/07 2023 года

By Euronews

Управление ООН по правам человека представило последние данные о жертвах гражданского населения Украины в ходе продолжающейся войны.

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Управление ООН по правам человека сообщает, что с 1 февраля по 31 июля нынешнего года число жертв российского вторжения в Украину возросло на 4600. Сюда входят 1028 убитых, большая часть из них — в ходе обстрела территорий, подконтрольных Киеву. УВКПЧ обвиняет Россию в систематических пытках и бесчеловечности в оккупированных регионах.

Нада Аль-Нашиф, заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ):

"Свидетельства выживших описывают жестокость, которую трудно себе представить, включая ужасающие рассказы о электрошоке, сексуальном насилии и жестоких избиениях, которые в некоторых случаях приводили к переломам костей и выбитым зубам. Бесчисленное количество задержанных также были вынуждены восхвалять Российскую Федерацию, учить и петь русские песни и подвергались жестоким избиениям за то, что говорили по-украински. Ужасающие условия содержания, включая нехватку продовольствия и медицинских услуг, плохие условия жизни и лишение сна сохранялись".

Всего ООН сообщает о почти 10000 мирных жителей, погибших во время полномасштабного российского вторжения. Управление Верховного комиссара по правам человека заявляет, что документирует только подтвержденные жертвы, а реальное число жертв, как ожидается, будет намного выше.

УВКПЧ также обеспокоено насильственной ассимиляцией на оккупированных территориях, особенно после того, как Россия начала раздавать свои паспорта местным жителям. Офис обвиняет Москву в агрессивной кампании, которая увеличивает риск произвольных арестов и преследований тех, кто сопротивляется такой практике.