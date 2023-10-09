EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Люксембург: правящая коалиция во главе с премьером Ксавье Беттелем теряет власть

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

По результатам выборов, правящей коалиции не хватает мандатов для продолжения полномочий. Формированием правительства займется Христинско-социальная народная партия

РЕКЛАМА

После подсчета всех голосов на всеобщих выборах в Люксембурге становится ясно, что трехпартийному коалиционному правительству во главе с премьер-министром Ксавье Беттелем пришел конец.

К этому привели неудовлетворительные результаты "зеленых".

По итогам, либеральная Демократическая партия Беттеля увеличила число мест в 60-местном парламенте с 12 до 14.

Люксембургской социалистической рабочей партии достаются 11 мандатов, а вот "зеленые" теряют 5 из 9.

Таким образом, коалиция получает 29 мест — этого недостаточно для продолжения полномочий еще на 5 лет.

Христианско-социальная народная партия, получившая 21 место, остается крупнейшей партией и получает право вести переговоры для формирования следующего коалиционного правительства — они могут продлиться от нескольких дней до нескольких недель.

Люксембург — вторая самая маленькая, но самая богатая на душу населения страна Европейского Союза переживает жилищный кризис, приведший к массовым акциям протеста.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Подданные Великого Герцогства Люксембург готовятся к голосованию на парламентских выборах

Хорошие зарплаты и дорогое жилье: Люксембург переживает жилищный кризис

Словакия: сформировать правительство поручено популисту Роберту Фицо

Парламентские выборы Коалиция Люксембург Ксавье беттель