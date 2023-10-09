Люксембург: правящая коалиция во главе с премьером Ксавье Беттелем теряет власть

By Euronews

По результатам выборов, правящей коалиции не хватает мандатов для продолжения полномочий. Формированием правительства займется Христинско-социальная народная партия

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После подсчета всех голосов на всеобщих выборах в Люксембурге становится ясно, что трехпартийному коалиционному правительству во главе с премьер-министром Ксавье Беттелем пришел конец.

К этому привели неудовлетворительные результаты "зеленых".

По итогам, либеральная Демократическая партия Беттеля увеличила число мест в 60-местном парламенте с 12 до 14.

Люксембургской социалистической рабочей партии достаются 11 мандатов, а вот "зеленые" теряют 5 из 9.

Таким образом, коалиция получает 29 мест — этого недостаточно для продолжения полномочий еще на 5 лет.

Христианско-социальная народная партия, получившая 21 место, остается крупнейшей партией и получает право вести переговоры для формирования следующего коалиционного правительства — они могут продлиться от нескольких дней до нескольких недель.

Люксембург — вторая самая маленькая, но самая богатая на душу населения страна Европейского Союза переживает жилищный кризис, приведший к массовым акциям протеста.