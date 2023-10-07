Подданные Великого Герцогства Люксембург готовятся к голосованию на парламентских выборах

By Euronews

Сохранит ли Ксавье Беттель пост прмьер-министра Люксембурга? Беттель возглавляет правительство вот уже 10 лет. Предстоящие выборы могут изменить его политическую судьбу.

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В предстоящее воскресенье в Люксембурге состоятся всеобщие выборы, которые могут положить конец 10-летнему пребыванию Ксавье Беттеля на посту премьер-министра.

Согласно опросам, правящая коалиция - Демократическая партия, социалисты и зеленые пользуется у избирателей меньшей популярностью нежели правоцентристская Христианско-социальная народная партия. Именно она возглавляет рейтинг.

В четверг в ходе телевизионных дебатов основные кандидаты предприняли последнюю попытку заручиться поддержкой избирателей. Ни одна из партий, считают эксперты, на этих выборах не получит абсолютного большинства. После голосования, скорее всего, наступит период напряженных переговоров.

На двух предыдущих выборах правоцентристам не удалось сформировать коалицию. Но на этот раз они надеются воспользоваться растущим недовольством люксембуржцев по поводу жилищного кризиса, который привел к уличным протестам.

И право- и левоцентристы обещали принять экстренные меры по обеспечению населения доступным жильем. Воскресное голосование покажет, кто из них окажется более убедительным.