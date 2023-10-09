Greenpeace сомневается в независимости МАГАТЭ на ЗАЭС

By Euronews

В основе обвинения лежит доклад компании McKenzie Intelligence, в котором говорится об обнаруженных доказательствах военной активности на станции.

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Из-за войны в Украине внимание международного сообщества приковано к Запорожской АЭС, которую в настоящее время контролируют российские силы.

Международное агентство по атомной энергии продолжает нести ответственность за соблюдение техники безопасности и за то, чтобы АЭС не использовалась в военных целях. Орган ООН уже провел несколько инспекций атомной станции, не обнаружив никаких причин для беспокойства, но теперь его независимость поставлена под сомнение организацией Greenpeace.

В беседе с Euronews Ян Ванде Путте напомнил, что для посещения МАГАТЭ требуется разрешение Кремля.

"МАГАТЭ находится под контролем России, работает на атомной электростанции, и им нужно разрешение. А если бы они критиковали, скорее всего, их бы выгнали. Итак, вопрос и наш вывод: кто здесь кого контролирует? МАГАТЭ контролирует российскую оккупацию или российские оккупанты контролируют МАГАТЭ?, — комментирует Ян Ванде Путте, ядерный эксперт, Greenpeace Belgium.

Несмотря на ограничения инспекций МАГАТЭ, Олли Хейнонен, бывший инспектор МАГАТЭ, напоминает о преимуществах присутствия на объекте человека:

"Преимущество присутствия МАГАТЭ в том, что они одновременно являются наблюдателями и людьми, которые могут передавать свои выводы внешнему миру в режиме реального времени. Они могут брать интервью у людей, они могут разговаривать с людьми, они могут говорить с руководством, они могут ходить в разные места. Да, у них есть некоторые ограничения в передвижениях. Они не могут быть везде. Но это в десять раз лучше, чем какие-то спутниковые снимки, на которых не видно, что происходит под крышей". — полагает бывший инспектор МАГАТЭ Олли Хейнонен.

В основе обвинения лежит доклад компании McKenzie Intelligence, которая, даже не имея возможности заглянуть под крышу, обнаружила доказательства военной активности на заводе.

"То, что мы видели, является свидетельством того, что россияне используют территорию к югу от электростанции для нанесения артиллерийских ударов по украинским позициям. По сути, это происходит потому, что станция расположена таким образом, что они запускают огонь поверх нее , и это не позволяет украинцам открыть то, что мы называем контрбатарейным огнем. Тяжелое вооружение, артиллерийские системы, которые мы видели или о которых получали сообщения, базировались не на территории самого завода, а в жилых районах к югу", — говорит эксперт McKenzie Intelligence Стюарт Рэй.

Несмотря на свою стратегическую значимость и тот факт, что АЭС уже подвергалась бомбардировкам, эксперты говорят, что нет причин опасаться ядерной катастрофы.

"Сама станция, реакторы, очень хорошо защищены. Их практически пробить невозможно. Но, конечно, если действительно постараться, то возможно все, но в принципе, у них исключительно хорошая защита. Я бы сказал, что наиболее важным фактором риска является тот бассейн, в котором хранится отработанное топливо. Этот бассейн, конечно, не защищен. Но в случае, скажем, попадания туда снаряда или даже нескольких снарядов, какое-то заражение будет, но оно будет на очень небольшой территории", — объясняет Николай Соков из международной НПО Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation.