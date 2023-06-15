«Ситуация на ЗАЭС серьёзная, но стабилизируется»

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Специалисты МАГАТЭ оценивали состояние АЭС после прорыва дамбы ГЭС и на фоне боевых действий

«Ситуация серьёзная, но меры для стабилизации уже приняты», — так заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который вновь посетил Запорожскую АЭС. Специалисты Агентства оценивали ситуацию на станции после прорыва дамбы Каховского водохранилища и на фоне усиления боевых действий. В частности, они констатировали, что уровень воды для охлаждения станции достаточен.

Запорожье, вместе с захваченной АЭС, является одной из предположительных целей украинского контрнаступления.

Анна Маляр, зам.министра обороны Украины:

«Враг оказывает сильное сопротивление, там вооружённые силы сталкиваются с усиленным минированием полей, там мы сталкиваемся с использованием «дронов-камикадзе», с интенсивными обстрелами, и враг просто так свои позиции, конечно, не сдаёт».

В Брюсселе, где прошло 13-е заседание в формате Рамштайн, представители Киева заявили, что процесс подготовки к поставкам западных истребителей постепенно продвигается.

Алексей Резников, министр обороны Украины:

«Сегодня мы получили обязательство наших партнеров о начале курсов обучения. Мы вместе начнём создание консорциума по поставкам реактивных истребителей. Начало положено F-16 из Нидерландов и Дании, дальше к ним присоединятся лидеры и других стран».

Российские войска на этом фоне усиливают обстрелы украинских городов: по данным Киева, в ночь на четверг были запущены более двух десятков ракет и беспилотников, целью которых были Кривой Рог, Херсон, Харьков и Одесса. Большинство из них, по данным украинской стороны, были сбиты.