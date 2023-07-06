Месяц после разрушения Каховской ГЭС, МАГАТЭ пока не нашло признаков взрывчатки на ЗАЭС

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Жители пострадавших от потопа районов чувствуют себя брошенными. МАГАТЭ запросило дополнительный доступ на Запорожскую АЭС

Прошел месяц с тех пор, как обширные территории Херсонской области были затоплены после разрушения плотины Каховской ГЭС на юге Украины.

Эта катастрофа заставила тысячи людей спасаться бегством и нанесла серьезный ущерб экологии.

Спустя месяц вода ушла, но оставила за собой разрушения. Многие здесь чувствуют себя брошенными.

Надежда Ефремова, жительница села Афанасьевка, Николаевская область:

— Наш председатель сказал, что вода больше не прибывает - значит, нам своими силами устранять последствия. Для этого нужны деньги! Кто же будет делать это бесплатно...

Снаружи земля, с которой сошла вода, теперь темно-коричневого цвета, состоящая из мертвой травы, уничтоженных посевов и грязи.

ООН и гуманитарные организации находятся в регионе, но последствия прорыва плотины и наводнения будут ощущаться еще несколько месяцев, если не лет.

Ситуация на Запорожской АЭС остается "напряженной", поскольку Киев и Москва обвиняют друг друга в планировании диверсии.

Инспекторы МАГАТЭ пока не нашли видимых признаков мин или взрывчатых веществ на территории станции и призвало к расширению доступа. Ранее президент Владимир Зеленский обвинил Москву в размещении взрывчатки на крыше нескольких энергоблоков.

Тем временем Министерство обороны России заявляет, что российские войска нанесли "поражение трем скоплениям живой силы и техники ВСУ" под Бахмутом.

В свою очередь Киев утверждает, что добился частичных успехов в этом районе.

По данным генштаба ВСУ, так называемая "горячая" линия столкновения на всех направлениях превышает 1200 км.