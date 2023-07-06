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Месяц после разрушения Каховской ГЭС, МАГАТЭ пока не нашло признаков взрывчатки на ЗАЭС

Последствия разрушения плотины Каховской ГЭС. 30 июня 2023 года
Последствия разрушения плотины Каховской ГЭС. 30 июня 2023 года Авторское право AP/Satellite image ©2023 Maxar Technologies
 Euronews

Жители пострадавших от потопа районов чувствуют себя брошенными. МАГАТЭ запросило дополнительный доступ на Запорожскую АЭС

Прошел месяц с тех пор, как обширные территории Херсонской области были затоплены после разрушения плотины Каховской ГЭС на юге Украины.

Эта катастрофа заставила тысячи людей спасаться бегством и нанесла серьезный ущерб экологии.

Спустя месяц вода ушла, но оставила за собой разрушения. Многие здесь чувствуют себя брошенными.

Надежда Ефремова, жительница села Афанасьевка, Николаевская область:

— Наш председатель сказал, что вода больше не прибывает - значит, нам своими силами устранять последствия. Для этого нужны деньги! Кто же будет делать это бесплатно...

Снаружи земля, с которой сошла вода, теперь темно-коричневого цвета, состоящая из мертвой травы, уничтоженных посевов и грязи.

ООН и гуманитарные организации находятся в регионе, но последствия прорыва плотины и наводнения будут ощущаться еще несколько месяцев, если не лет.

Ситуация на Запорожской АЭС остается "напряженной", поскольку Киев и Москва обвиняют друг друга в планировании диверсии.

Инспекторы МАГАТЭ пока не нашли видимых признаков мин или взрывчатых веществ на территории станции и призвало к расширению доступа. Ранее президент Владимир Зеленский обвинил Москву в размещении взрывчатки на крыше нескольких энергоблоков. 

Тем временем Министерство обороны России заявляет, что российские войска нанесли "поражение трем скоплениям живой силы и техники ВСУ" под Бахмутом.

В свою очередь Киев утверждает, что добился частичных успехов в этом районе.

По данным генштаба ВСУ, так называемая "горячая" линия столкновения на всех направлениях превышает 1200 км.

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