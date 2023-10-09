Количество погибших в Афганистане превысило 2440 человек

Жертвами землетрясения в Афганистане стали не менее 2445 человек, сообщили в управлении по борьбе со стихийными бедствиями провинции Герат.

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Более 2440 человек погибли в результате нескольких сильных землетрясений в Афганистане, сообщили представители движения "Талибан".

Наиболее сильно пострадали населенные пункты в провинции Герат.

По данным местного управления по борьбе со стихийными бедствиями, 13 деревень почти полностью разрушены. Число пострадавших в результате землетрясений приблизилось к 10 тысячам.

Афганское общество Красного Полумесяца доставляет в регион необходимую помощь.

Талибы направили в регион 10 групп спасателей. Работы по поиску выживших и разбору завалов продолжаются.

Первое землетрясение магнитудой 6,3 произошло утром в субботу, 7 октября, в районах к северо-западу от города Герат. За первым толчком последовали еще не менее восьми сильных афтершоков.

В ООН призывают оказать поддержку пострадавшим от землетрясения. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш напомнил, что жители Афганистана нуждались в помощи и до стихийного бедствия, особенно с учетом приближения зимы.

Афганистан часто страдает от землетрясений. В июне прошлого года в провинции Пактика произошло землетрясение магнитудой 5,9, жертвами которого стали более тысячи человек.