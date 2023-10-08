В Афганистане работают спасатели

Спасатели ищут выживших под обломками рухнувших от землетрясения домов в Афганистане. Сообщается о гибели не менее 2 тысяч человек, но число жертв может возрасти.

РЕКЛАМА

Не менее 2 000 человек погибли в результате мощных подземных толчков на западе Афганистана. Об этом сообщил в воскресенье представитель правительства движения Талибана.

Это одно из самых смертоносных землетрясений, произошедших в стране за последние два десятилетия. По данным местных властей и СМИ, около 10 000 человек получили ранения.

Число погибших может возрасти, поскольку поиски выживших продолжаются, сотни людей оказались под обломками рухнувших домов, и добраться до них нелегко. Частично или полностью разрушены более 13 00 домов, около 13 деревень в округах Зинда Джан и Гориан провинции Герат, где проживает около 2 млн человек, лежат в руинах.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в субботу в густонаселённом районе Афганистана, недалеко от Герата, четвёртого по величине города страны . Эпицентр находился примерно в 40 километрах (25 милях) к северо-западу от Герата. За первым самым мощным толчком последовали три сильных афтершока магнитудой 6,3, 5,9 и 5,5, а потом и более слабые.

Сотрудники и волонтёры Афганского Красного Полумесяца прибывают в район Зинда Джан в Герате, чтобы помочь спасти людей, оказавшихся под завалами, и оказать им медицинскую помощь. Организация сообщила, что доставляет палатки, воду, одеяла, одежду, кухонную утварь и еду, а также создает в этом районе лагерь экстренной помощи, чтобы предоставить приют оставшимся без крова.

Миграционное агентство ООН направило в областную больницу четыре машины скорой помощи с врачами и консультантами по психосоциальной поддержке. По меньшей мере три мобильные медицинские бригады направляются в район Зенда-Ян, который считаептся одним из наиболее пострадавших.