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Землетрясение в Афганистане: не менее 15 погибших, более 70 пострадавших

В Афганистане произошло землетрясение
В Афганистане произошло землетрясение Авторское право Rodrigo Abd/AP Photo
By Euronews
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Мощное землетрясение произошло на западе Афганистана. Число жертв, вероятно, увеличится, многие люди до сих пор находятся под завалами.

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Не менее 15 человек погибли, десятки получили травмы в результате мощного землетрясения в провинции Герат на западе Афганистана. Власти предупреждают, что эти цифры могут возрасти, так как многие люди до сих пор находятся под завалами.

Особенно пострадали четыре деревни в районе Зенда Джан, там были повреждены десятки домов.

По данным Геологической службы США, в субботу в регионе был зафиксирован толчок магнитудой 6,3. Эпицентр находился в 40 км к северо-западу от города Герат, за ним последовал афтершок магнитудой 5,5.

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