Более 1 000 человек стали жертвами землетрясения в Афганистане

By Euronews

Количество жертв разрушительного землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек и будет расти, так как поисково-спасательные операции еще продолжаются

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Более 1000 человек погибли в результате мощного землетрясения, которое произошло в субботу в западном Афганистане и причинило огромный ущерб. Об этом говорится в новом официальном отчете властей, опубликованном в воскресенье.

За землетрясением магнитудой 6,3, эпицентр которого находился в 30 км к северо-западу от города Герата, последовали восемь повторных толчков. Как сообщил представитель правительства талибов, число жертв будет расти..

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 600 домов были разрушены или частично повреждены как минимум в двенадцати деревнях провинции Герат.

Очевидцы рассказывают, что многие здания рухнули уже после первых ударов стихии: те, кто был внутри, оказались погребены под обломками, о судьбе многих семей ничего неизвестно.

В районах катастрофы продолжаются поисково-спасательные операции.

Новое землетрясение стало еще одним ударом для Афганистана, который переживает серьезный гуманитарный кризис после возвращения к власти талибов в 2021 году и последующего прекращения международной помощи.