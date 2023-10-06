Российские силы обстреляли Харьков, среди жертв — ребёнок

By Euronews

Десятилетний ребенок и его бабушка стали жертвами российского обстрела Харькова. По меньшей мере 28 человек получили ранения. Накануне от удара по Харьковской области погибли более 50 человек.

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В пятницу утром российские силы нанесли ракетный удар по центру Харькова. Среди жертв - десятилетний ребенок и его бабушка. По меньшей мере 28 человек получили ранения. В их числе 11-месячный младенец.

Также сообщается, что под обстрел попала съемочная группа португальского телеканала RTP. Сами журналисты не травмированы, но их автомобиль был уничтожен.

Повреждены несколько жилых домов. В результате удара возник пожар, который ликвидировали спасатели. Сотрудники экстренных служб ведут разбор завалов.

По словам руководителя Харьковской областной прокуратуры, российские силы ударили по центру города ракетами типа "Искандер-М".

Тем временем в селе Гроза Харьковской области число погибших в результате российского обстрела возросло до 52 человек.

По предварительным данным удар по кафе, где проходили поминки, был нанесен ракетным комплексом "Искандер".

Эта атака, заявляют украинские власти, стала крупнейшей по числу жертв в Харьковской области с начала российского вторжения.