Российский удар по селу Гроза: десятки погибших

By Euronews

Более 50 погибших в результате российского ракетноого удара по украинскому селу. Это одна из самых смертоносных атак за последние месяцы.

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Это одна из самых смертоносных атак украинской войны: в четверг по меньшей мере 51 человек погиб в результате российского ракетного удара по селу Гроза в Харьковской области. По данным МВД Украины, люди попали под обстрел, когда они собирались на панихиду по умершему соседу.

Гроза находится недалеко от города Купянска, вблизи от линии фронта, этот район регулярно подвергается российским обстрелам.

Нападение произошло в то время, как президент Укрианы Владимир Зеленский присутствовал на саммите Европейского политического сообщества в южном испанском городе Гранада. Это сообщество было сформировано после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Зеленский назвал эту атаку "жестоким российским преступлением" и "полностью преднамеренным террористическим актом".

Он призвал западных союзников помочь укрепить противовоздушную оборону Украины и заявил, что "российский террор должен быть остановлен".

Глава администрации президента Андрей Ермак и харьковский губернатор Олег Синегубов сообщили, что среди погибших был шестилетний мальчик, добавив, что еще шесть человек получили ранения.

Прошлой зимой Россия нанесла удары по энергетической системе и другой жизненно важной инфраструктуре Украины, нанеся непрерывный шквал ракетных ударов и атак беспилотников, что привело к постоянным отключениям электроэнергии по всей стране. Энергетическая система Украины продемонстрировала высокую степень устойчивости и гибкости, помогая смягчить ущерб, но существуют опасения, что Россия снова усилит свои удары по электроэнергетическим объектам по мере приближения зимы.

Зеленский отметил, что саммит в Гранаде также будет сосредоточен на "совместной работе по глобальной продовольственной безопасности и защите свободы судоходства" в Черном море, где российские военные атаковали украинские порты после выхода Москвы из спонсируемой ООН сделки по зерну, призванной обеспечить безопасность экспорт зерна из портов захваченной страны.

Министерство иностранных дел Великобритании сослалось на разведданные, предполагающие, что Россия может установить морские мины на подходах к украинским портам, чтобы нацелиться на гражданские суда и возложить вину за это на Украину.

"Россия почти наверняка хочет избежать открытого потопления гражданских судов, вместо этого ложно возлагая вину на Украину за любые нападения на гражданские суда в Черном море", — заявили в ведомстве, добавив, что Великобритания работает с Украиной, чтобы помочь улучшить безопасность судоходства.

Выступая в Гранаде, Зеленский подчеркнул необходимость сохранить европейское единство перед лицом российской дезинформации и оставаться сильным в условиях того, что он назвал "политическим штормом" в США.

На вопрос, не беспокоится ли он, что поддержка Украины может пошатнуться в Конгрессе США, украинский президент подчеркнул, что его визит в Вашингтон в прошлом месяце вселил в него уверенность в сильной поддержке как со стороны администрации Байдена, так и со стороны Конгресса.