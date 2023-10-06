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Удар по селу Гроза: мировые лидеры осудили российскую атаку

Спасатели тушат пожар на месте удара ракеты в селе Гроза, Харьковская область. 5 октября 2023.
Спасатели тушат пожар на месте удара ракеты в селе Гроза, Харьковская область. 5 октября 2023. Авторское право Ukrainian Presidential Press Office via AP
By Euronews
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Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить нападения на гражданских лиц, а премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал удар "иллюстрацией варварства России",

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Мировые лидеры осудили российскую атаку на село Гроза в Харьковской области, которая накануне унесла жизни 51 человека, в том числе одного ребенка. По данным украинских источников, ракета из комплекса "Искандер" попала в кафе, где проходили поминки.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру.

Удар осудили и в Вашингтоне:

"Это то, что происходит в Украине каждый день. Поэтому мы делаем всё, что можем, чтобы помочь Украине, помочь храброму народу Украины бороться за свою свободу, бороться за демократию. Это опять то, о чем президент продолжает говорить снова и снова. Мы должны продолжать поддерживать народ Украины, потому что в таких ужасающих условиях они живут каждый день", — заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Европейские лидеры также осудили атаку и пообещали поддерживать Украину и дальше. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал удар "иллюстрацией варварства России", а глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что атака вывела жестокость России "на следующий мрачный уровень".

"Мы готовы к любому тяжелому периоду. Для нас это очень важно. Европа и США должны быть готовы работать вместе в этот период, не терять единство. Россия успешно работает, к сожалению, над разделением мира на пророссийский... и цивилизацию, простите", — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер также сказал, что удар по селу Гроза "даже зверским не назовешь, потому что это будет оскорбление для зверей". Выступая на европейском саммите в Гранаде, Владимир Зеленский вновь подчеркнул, что Украина нуждается в западных системах ПВО, чтобы предотвратить похожие удары в будущем.

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