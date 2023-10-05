Десятки людей погибли в результате удара по Харьковской области

By Euronews

Не менее 49 человек, включая детей, погибли в результате удара по селу Гроза в Купянском районе Харьковской области. Ведется разбор завалов.

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Десятки людей погибли в результате российского обстрела села Гроза в Купянском районе Харьковской области, среди погибших есть дети, сообщили в Офисе президента Украины.

Российская армия не оставляет попыток вернуть под свой контроль Купянск, нанося ракетные и авиационные удары по городу и населенным пунктам вблизи него.

Украинские власти считают эти районы слишком опасными для мирного населения, на них распространяется приказ об обязательной эвакуации.

Часть жителей, несмотря на постоянные обстрелы, не желает покидать свои дома.

Руководитель группы эвакуации Украинского Красного Креста Игорь Клименко говорит, что не понимает, зачем люди подвергают себя опасности, оставаясь под обстрелами.

"Не понимаю, зачем оставаться и подвергать себя опасности. Некоторые говорят: "Я всю жизнь копил на телевизор или какие-то личные вещи", но "Грады"не выбирают. Жизнь не должна так заканчиваться", - убежден Клименко.

Купянск был одним из первых украинских городов, захваченных Россией в начале полномасштабного вторжения. Он был оккупирован с 27 февраля по 10 сентября 2022 года. Сейчас он вновь все чаще упоминается в военных сводках.