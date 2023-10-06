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Сирия: деревни и города провинции Идлиб подверглись обстрелам

Идлиб, Сирия
Идлиб, Сирия Авторское право Ghaith Alsayed/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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После атаки дронов на военную академию в подконтрольном правительству Хомсе, обстрелам подверглись населенные пункты в провинции Идлиб. Есть погибшие и пострадавшие.

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Сирийские правительственные силы и их союзники усиливают авиаудары по селам и городам в провинции Идлиб, удерживаемой повстанцами. В результате обстрелов погибли десять человек. Десятки пострадали. Об этом сообщают региональные СМИ.

AP/AP
Идлиб, СирияAP/AP

Обстрелы произошли после атаки беспилотников на военную академию в городе Хомс, подконтрольном правительству. Жертвами удара стали по меньшей мере сто человек. Такие данные приводит базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Среди погибших cвыше 20 гражданских лиц. Более 125 человек получили ранения.

Атака дронов произошла во время выпускного, на котором присутствовали военные и их родственники. 

Представители сирийской армии заявили, что ответственность за нападение лежит на вооруженных террористических группировках и обещали ответить со всей мощью.

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