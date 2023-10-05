ВСУ продвигаются на юге, спецназ высадился в аннексированном Крыму

По данным украинского командования, ВСУ прорвали несколько российских рубежей на Таврическом направлении и успешно высадились в Крыму. Минобороны РФ утверждает, что войскам удалось остановить продвижение украинских штурмовых групп под Авдеевкой.
На опубликованных кадрах видны последствия августовских боев за село Работино в Запорожской области.
Теперь генерал Александр Тарнавский, возглавляющий контрнаступление украинских войск на юге, утверждает, что ВСУ успешно прорвали несколько российских рубежей на Таврическом направлении.
Украинский спецназ также утверждает, что осуществил высадку в аннексированном Крыму, и в результате ожесточенного боя российские войска понесли большие потери.
Между тем президент Владимир Зеленский обеспокоен подготовкой к зиме.
В свете политический баталий на Капитолийском холме президент Джо Байден обещает бороться за продолжение поддержки Украины.
В то же время Министерство обороны РФ выложило в сеть видеозапись с беспилотника, на которой, как утверждается, запечатлен обстрел украинских российской артиллерией штурмовых групп в районе Авдеевки.
По данным военного ведомства, в результате удара по наступающим украинским войскам "часть из них была уничтожена, часть бежала".