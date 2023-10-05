ВСУ продвигаются на юге, спецназ высадился в аннексированном Крыму

By Euronews

По данным украинского командования, ВСУ прорвали несколько российских рубежей на Таврическом направлении и успешно высадились в Крыму. Минобороны РФ утверждает, что войскам удалось остановить продвижение украинских штурмовых групп под Авдеевкой.

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На опубликованных кадрах видны последствия августовских боев за село Работино в Запорожской области.

Теперь генерал Александр Тарнавский, возглавляющий контрнаступление украинских войск на юге, утверждает, что ВСУ успешно прорвали несколько российских рубежей на Таврическом направлении.

Украинский спецназ также утверждает, что осуществил высадку в аннексированном Крыму, и в результате ожесточенного боя российские войска понесли большие потери.

Между тем президент Владимир Зеленский обеспокоен подготовкой к зиме.

Мы делаем все возможное, чтобы до зимы Украина получила больше систем ПВО. И сейчас, кстати, мы ожидаем определенных решений от наших партнеров. Но все работы в регионах, связанные с физической защитой критически важных объектов и срочной реконструкцией, должны быть завершены, насколько это возможно, к зиме Владимир Зеленский президент Украины

В свете политический баталий на Капитолийском холме президент Джо Байден обещает бороться за продолжение поддержки Украины.

Я знаю, что большинство членов Палаты представителей и Сената от обеих партий заявили, что они поддерживают финансирование Украины. В ближайшее время я выступлю с большой речью по этому вопросу и о том, почему для Соединенных Штатов и наших союзников очень важно, чтобы мы выполнили свои обязательства Джо Байден президент США

В то же время Министерство обороны РФ выложило в сеть видеозапись с беспилотника, на которой, как утверждается, запечатлен обстрел украинских российской артиллерией штурмовых групп в районе Авдеевки.

По данным военного ведомства, в результате удара по наступающим украинским войскам "часть из них была уничтожена, часть бежала".