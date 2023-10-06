Что волнует польских избирателей? В борьбе за их голоса какие обещания дают партии и на какие ухищрения идут?

РЕКЛАМА

Польские политики дают много обещаний, сторонники оппозиции заполонили улицы столицы - это может означать только одно: выборы не за горами.

На решающем голосовании 15 октября консервативная партия власти "Право и справедливость" (PiS) будет противостоять либеральной "Гражданской платформе" Дональда Туска и другим, менее крупным политобъединениям левого и ультраправого толка.

Какие вопросы определяют ход предвыборной борьбы?

1. Безопасность

Ещё до начала избирательной кампании безопасность стала одной из важнейших тем польской политики, поскольку страна находится на границе с Беларусью и Украиной.

Лидеры PiS обещают увеличить военные расходы и создать одну из самых сильных армий в Европе, подчёркивая риск, который для Польши представляет собой Россия, ведущая военные действия в Украине.

Популистская партия "естественно более чувствительна" к этому вопросу, поскольку её избиратели в основном проживают на востоке и юге страны, на границе с Беларусью и Украиной, говорит Войцех Пшибыльский, политолог Visegrad Insight.

Для оппозиции проблема защиты границ и вооружения - не менее важный пункт.

Другие наблюдатели идут дальше, утверждая, что PiS намеренно преувеличивает угрозу безопасности, чтобы повлиять на результаты голосования.

"Война помогает правящей партии, так как создаёт эффект сплочения под польским флагом", - объясняет руководитель программы "Демократия и гражданское общество" Института общественных дел Филипп Паздерский.

Часть этой концепции угрозы - идея о том, что в Польшу "вторгаются чужие", - продолжает он, имея в виду затянувшийся миграционный кризис в стране и соседней Беларуси.

Мигранты в Беловеже, Польша, 28 мая 2023 года. Agnieszka Sadowska/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

"Они используют снимки беженцев, пересекающих Средиземное море, или видеоролики с беспорядков во Франции, говоря тем самым: если поляки проголосуют за оппозицию, то это в стране и произойдёт".

Антимигрантская риторика слышна от представителей самых разных политических кругов. Туск в одном видео, размещённом в социальных сетях, сказал: "Поляки должны восстановить контроль над страной и её границами".

2. ЕС (и отношения с Берлином)

Центральное место в дебатах перед выборами занимали отношения Польши с Европейским союзом, особенно с его "локомотивом" - Германией.

После прихода к власти в 2015 г. PiS сделала крен в сторону авторитаризма и подорвала верховенство закона, что привело к конфликту с Брюсселем.

"Гражданская платформа" во главе с бывшим председателем Евросовета занимает твёрдую проевропейскую позицию, рассматривая ЕС как наилучший способ гарантировать будущую безопасность и процветание страны.

Дональд Туск предложил отменить принятые правительством правовые акты и меры, которые разгневали Брюссель, чтобы высвободить миллиарды замороженных средств ЕС и пополнить, наконец, опустевшую казну.

В отличие от него, PiS разжигает антигерманские настроения и занимает изоляционистскую позицию, считает аналитик Пшибыльский.

"Они используют недоверие электората более старшего возраста к Германии... PiS выставляет оппозицию агентами Берлина в его якобы стратегии, по которой, как во время Второй мировой войны, Германия и Россия нападут на Польшу".

РЕКЛАМА

Де-факто заместитель премьер-министра Ярослав Качиньский неоднократно обвинял Туска в планах продажи государственных компаний немецким инвесторам, называя его прислужником Берлина.

3. Украина

Вопросы, связанные с Украиной, играли заметную роль в избирательной кампании.

Варшава незамедлительно поддержала Киев, когда в феврале 2022 г. российские танки прорвались через границу.

Польша приняла сотни тысяч украинских беженцев и оказала значительную военную и финансовую поддержку воюющей стране-соседу.

Однако впоследствии отношения между ними испортились, и в сентябре Варшава заявила, что прекращает поставки оружия Киеву.

РЕКЛАМА

Набирающие популярность правые силы Польши пытались пробудить у поляков недовольство по поводу приёма беженцев из Украины. Польские фермеры протестовали против импорта дешёвого украинского зерна, наводнившего страну. Всё это подтолкнуло многих политиков внести коррективы в свои программы.

Зернохранилище в селе Згуровка, Украина, 9 августа 2022 года. Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

"PiS пытается набрать дополнительные голоса, поскольку она не уверена в том, что снова получит большинство, как это было на предыдущих выборах, - говорит Пшибыльский, - Они пытаются разыграть эту карту [беженцев], которая соответствует их политике изоляционизма и национализма".

Однако сторонники обеих конкурирующих партий в большинстве своём выступают за оказание помощи Украине, продолжает он.

В сентябрьском опросе польских избирателей, проведённом компанией IBRiS, вопрос беженцев был классифицирован как наименее важный из 12 предложенных.

"Я думаю, что оппозиция придерживается правильной линии. Она рассматривает вопрос беженцев как проблему и говорит, что знает способы её решения. Что с этим вопросом можно разобраться, без всяких игр", - утверждает Пшибыльский.

РЕКЛАМА

4. Инфляция

Как и во многих других европейских странах, беспокойство по поводу стремительно растущих цен на предметы первой необходимости, такие как продукты питания и энергоносители, вызывает жаркие споры.

"Инфляция крайне важна, - говорит Паздерски_, - раньше она была ещё важнее, но в последнее время её уровень немного снизился"._

"Оппозиция будет использовать это для нападок на нынешнее правящее большинство, утверждая, что его их вина", - продолжает он.

По мнению эксперта, PiS пытается убедить всех, что рост цен находится вне зоны контроля правительства, поскольку происходит из-за внешних обстоятельств, таких как война в Украине и "зелёная" политика ЕС.

В сентябрьском опросе IBRiS рост цен был назван второй по значимости проблемой, с которой сталкиваются поляки.

РЕКЛАМА

В прошлом месяце базовый уровень инфляции в Польше замедлился до 8,2% в годовом исчислении, что ниже ожиданий аналитиков в 8,5%, согласно экспресс-оценке польского государственного статистического агентства GUS.

Это первый случай уменьшения показателя ниже уровня 10% с момента начала боевых действий в Украине и самый низкий уровень с конца 2021 года.

5. Социальная политика

Политологи считают, что социальные вопросы занимают чуть менее важное место в повестке дня.

В условиях старения населения горячо обсуждались меры пенсионного обеспечения, а также политика в отношении рождаемости, - например, господдержка семей с детьми, отмечает Пшибыльский.

Перед Польшей стоит серьёзная демократическая задача: ростан населения не наблюдается с начала 2000-х годов. И это на фоне ограничений на аборты, которые ввело правительство правящей партии, что вызвало острую критику общественности.

РЕКЛАМА

Консерваторы также пообещали расширить популярную программу детских пособий "500+", введённую в 2016 г.: с января следующего года польские семьи получат 60%-ное увеличение выплат.

По словам Пшибыльского, "Гражданская платформа" делает упор на политику, направленную на улучшение здоровья населения. Также они планируют выплачивать прямые субсидии бабушкам и дедушкам по уходу за внуками.

"Но главное послание оппозиции заключается в том, что она также будет бороться со всем тем, что вызывает негативные эмоции, ненависть и поляризацию общества", - заключает Паздерски.