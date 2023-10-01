Польская оппозиция вышла на "Марш миллиона сердец"

By Euronews

В преддверии парламентских выборов в Польше лидер оппозиционной "Гражданской платформы" Дональд Туск организовал "Марш миллиона сердец". Демонстранты обвиняют правящую партию "Право и справедливость" в нарушении свобод, финансовых махинациях, ограничении прав женщин.

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Тысячи сторонников оппозиции со всей Польши собрались в Варшаве, чтобы принять участие в "Марше миллиона сердец". В целях безопасности полиция перекрыла некоторые улицы в центре столицы. Митинги прошли и в других городах Польши.

Марш созвал экс-премьер-министр Польши, а ныне лидер оппозиционной "Гражданской платформы" Дональд Туск. Участники шествия обвиняют правящую партию "Право и справедливость" в нарушениях законов, стремлении вывести страну из ЕС, финансовых махинациях, и ограничении прав женщин. Партия власти эти обвинения отвергает.

Варшава, Польша Rafal Oleksiewicz/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

15 октября в стране пройдут парламентские выборы. Организаторы шествия надеются, что марш поможет оппозиции привлечь голоса избирателей.

Согласно опросам, "Гражданская платформа" Туска несколько отстает от партии "Право и справедливость". Несмотря на это, Туск считает, что шансы на победу есть, если оппозиционные силы смогут объединиться.