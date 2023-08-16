Польша: военная тематика в предвыборной кампании

Военная тематика стала одной из самых обсуждаемых в Польше. Связано ли это с реальной угрозой безопасности или является частью политической кампании?

Празднования в честь Дня Войска Польского продолжалось несколько дней и завершились грандиозным военным парадом в Варшаве. Самым крупным за последние тридцать лет. Военная тематика стала одной из самых обсуждаемых в стране.

РЕКЛАМА

Связано ли это с реальной угрозой безопасности или является частью политической кампании? Мнения разделились.

Пшемыслав, житель Польши:"Хочешь мира, готовься к войне. Насколько позволяют финансовые и людские возможности, которые также необходимо учитывать, мы должны постоянно помнить об обороне, а оборона - это и есть современность армии".

Якуб, сын Пшемыслава:"Я хочу стать солдатом и служить в воинской части Grom".

Мнения экспертов также разделились: одни говорят, что бОльшее присутствие армии в жизни общества сегодня оправдано и реакция властей адекватна.

Беата Горка-Винтер, эксперт по вопросам безопасности:"В рейтинге общественного доверия армия занимает высокое, второе место. Кроме того, начало войны в Украине заставляет граждан с большой тревогой следить за ситуацией. В Польше были предприняты соответствующие шаги. В Беларуси появились бойцы ЧВК "Вагнер", они давят на границы, и мы ожидаем всяких инцидентов, в том числе и военного характера. Поэтому правительство не может игнорировать это".

Другие эксперты отмечают, что армия и напряженная ситуация в регионе используются во внутриполитических целях и напоминают о приближающихся выборах.

Ярослав Коцишевский, эксперт по вопросам безопасности:"_Мы имеем дело с использованием реальной угрозы в политической и предвыборной кампаниях._Используя армию власти играют на том, что только это правительство, наращивая вооруженные силы, обеспечит безопасность. Вокруг этого строится политика, но это не имеет никакого отношения к безопасности. Это помогает правительству сохранить власть, хотя по конституции такого быть не должно. Армия должна быть вне политики, а она явно политизирована".

Те, кто не был на военном параде, указывают на его политический характер.

Мацей Прзугода, житель Польши: "Организаторы, т.е. правительство, президент, безусловно, не те, кто мне близки. Они на самом деле работают мне в ущерб, и я стараюсь дистанцироваться от их решений. Я смотрел выступление и президента, и министра обороны, и они были очень политизированными, как в предвыборной программе. Были и "плевки" в сторону оппозиции и их действий. Это не та Польша, которую бы мне хотелось видеть".

Магдалена Ходовник, Euronews:"Польша - сильно поляризованная страна, в том числе, когда речь заходит о вооруженных силах. Однако, несмотря на разделение мнений, армия останется важной темой предвыборной кампании".