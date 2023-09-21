Польша не будет больше вооружать Украину

By Euronews

Премьер Матеуш Моравецкий утверждает, что это решение не связано со спором вокруг зерна. Польша намерена заняться модернизацией своей собственной армии

Польша перестала поставлять Украине оружие, так как решила заняться оснащением собственных вооруженных сил.

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По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, теперь Варшава "будет вооружаться самым современным оружием", делая ставку прежде всего на модернизацию армии, чтобы та стала одной из самых сильных в Европе.

При этом премьер отметил, что это решение не связано со спором вокруг украинского зерна.

Ранее, выступая на генассамблее ООН, Владимир Зеленский заявил, что, запрещая его импорт, Польша и ее соседи играют на руку России. Это вызвало яростную реакцию Варшавы.

Эти слова о том, что такие страны, как Польша, поддерживают Россию, совершенно не соответствуют действительности, это очень болезненно для многих людей в Польше, потому что миллионы поляков помогали Украине, украинским беженцам, и мы до сих пор им помогаем, поэтому такие слова не должны произноситься Павел Яблонский замминистра иностранных дел Польши

Польский президент Анджей Дуда сравнивал действия Киева с поведением тонущего человека, который может утопить тех, кто пытается ему помочь.

Польша приняла около миллиона украинских беженцев и одной из первых предложила значительные поставки танков и другого тяжелого вооружения.

Однако отношения Киева с Варшавой, Будапештом и Братиславой обострились после их решения продлить запрет на импорт зерна в целях защиты местных фермеров.

В ответ Украина подала иски к ним во Всемирную торговую организацию.

В то же время страны не оставляют попыток найти общее решение "зерновой проблемы".