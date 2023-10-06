By Scott Reid и Agencies

Украинский вопрос оказался в центре споров американских законодателей. Они в итоге вылились в то, что республиканцы помогли демократам сместить с должности спикера Палаты представителей своего же однопартийца.

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Атмосфера напряжённости и неопределённости вот уже несколько месяцев царит в Конгрессе США. Одной из причин тому стал вопрос о финансовой помощи Киеву. Против выделения дополнительных средств на содержание ВСУ выступают многие члены нижней палаты законодательного органа из числа республиканцев.

И теперь, после того, как Кевин Маккарти был отстранён от должности спикера Палаты представителей, никакого прогресса в этом, как и любом другом вопросе финансирования, ждать не стоит. До тех пор, пока не будет назначен новый председатель.

В беседе с Euronews отставной офицер Фред Веллман, представляющий в Вашингтоне политическую группу VoteVets, назвал ситуацию "тревожной".

Веллман служил во время второй войны в Персидском заливе, неоднократно - в Афганистане и Ираке и является активным борцом за права ветеранов. также он выступает за то, чтобы Штаты продолжали оказывать военную помощь Украине.

"Поддержка Украины весьма сильна в обеих партиях", - сказал Веллман в интервью Euronews, но, говоря о республиканцах, добавил: "Вопрос в том, получится ли в итоге чистый законопроект, смогут ли они отделить его от членов партии наиболее экстремистских взглядов?"

"Вина за это лежит на республиканцах", - пояснил Веллман, который на этой неделе присутствовал на брифингах администрации по текущей ситуации в Вашингтоне касательно помощи Украине.

"Ситуация, с которой мы сейчас сталкиваемся, - это результат концентрированных усилий Путина и его союзников, а также кампании по дезинформации, направленной на то, чтобы убедить американский народ и Запад в том, что поддерживать Украину и защищать её демократию нецелесообразно. Я обвиняю республиканцев MAGA в их возмутительном поведении и той дерзости, с которой они поддерживают злонамеренное влияние Владимира Путина".

"Нам придется продолжать борьбу, продолжать настаивать, продолжать требовать от Конгресса действий, продолжать поддерживать наших союзников в Украине в их борьбе за свободу", - добавил он.

Впрочем он подчеркнул, что с оптимизмом смотрит на эту проблему.

Предыстория политического кризиса

Во вторник вечером спикер Палаты представителей Кевин Маккарти лишился своего поста после того, как восемь критически настроенных республиканцев и все демократы проголосовали против него.

А ранее Конгресс США принял проект бюджета, что позволило избежать шатдауна с приостановлением работы правительства. Правда, из итогового документа был исключён пункт о выделении Киеву средств.

Президент, а также лидеры демократов в Конгрессе подчеркнули, что ожидали от Маккарти того, что он выполнит взятые на себя публично обязательства по оказанию помощи Украине.

Во вторник Джо Байден собрал представителей других мировых держав для координации действий по Украине, как раз в тот момент, когда политическая ситуация в стране резко обострилась.

Все участники переговоров заявили о том, что их решение помогать Украине неизменно, и споры в Конгрессе на это влияния не имеют, сообщили в Белом доме.

Однако там предупредили, что Конгресс не должен допустить срыва поставок помощи.

"Время нам не друг", - заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби. Он уточнил, что любые паузы и промедления "заставят Путина поверить в то, что он может переждать нас и что он может продолжать конфликт до тех пор, пока мы, наши союзники и партнеры не сдадимся".

По словам Кирби, текущего транша одобренной Конгрессом помощи США позволят выиграть ещё "пару недель" или "пару месяцев", хотя точная оценка будет зависеть от текущей ситуации на поле боя.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби AP Photo/Evan Vucci

Американский президент в среду сказал, что у него есть запасной план на случай, если Конгресс откажет в поддержке Украине.

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"Есть и другой способ, с помощью которого мы, возможно, сможем найти финансирование, но я не собираюсь сейчас вдаваться в подробности", - заявил Джо Байден.

Перед его выступлением законодатели и ветераны войн выступили с призывом не оставлять Киев без поддержки.

Многие из них утверждали, что иначе это приведёт к тому, что Россия и другие страны начнут вторжение в другие демократические государства-союзники и втянут Штаты в прямой конфликт.

Генерал в отставке, ветеран американского спецназа Марк Арнольд сказал, что "за этими дебатами наблюдает весь мир".

"Шаг назад - к изоляционизму - не сработает", - отметил он, добавив, что противники "будут расти в силе, если Украина потерпит поражение".