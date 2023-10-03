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Срочная новость. США: Кевин Маккарти отстранен от должности спикера Палаты представителей

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Архив Авторское право J. Scott Applewhite/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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США: Кевин Маккарти отстранен от должности спикера Палаты представителей

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Палата представителей проголосовала за отстранение Кевина Маккарти от должности спикера. 

Результат был получен после напряженной, но продолжительной переклички, в ходе которой от каждого участника потребовалось внести свой выбор в протокол.

Около 216 членов, в том числе восемь республиканцев, проголосовали за отстранение калифорнийского конгрессмена от кресла спикера. 210 - выступили против.

Это первый случай в истории США, когда законодатели Палаты представителей голосуют за отставку своего лидера.

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