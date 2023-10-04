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Масштабные учения в РФ по сценарию "ядерной войны"

Были включены системы оповещения
Были включены системы оповещения Авторское право Alexander Zemlianichenko/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Ирина Шелудкова
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Тренировка впервые проводилась во всех регионах страны одновременно.

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В России прошли масштабные учения по гражданской обороне, тренировка впервые проводилась однновременно во всех регионах страны.

Были включены системы оповещения населения — сирены и громкоговорители, телеканалы прервали обычные программы для передачи предупреждений.

Российские СМИ сообщают, что сюжете учений предполагает отработку действий в условиях ядерной войны, когда разрушены 70% жилья и вся жизненно важная инфраструктура, произошло заражение радиоактивными осадками, объявлена всеобщая мобилизация.

Учения прошли на фоне неоднократных обвинений со стороны Кремля в том, что поддержка Западом Украины усиливает угрозу прямой конфронтации между Россией и НАТО.

Ранее власти РФ заявили, что дополнительная мобилизация на войну против Украины не планируется.

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