Масштабные учения в РФ по сценарию "ядерной войны"

Тренировка впервые проводилась во всех регионах страны одновременно.
В России прошли масштабные учения по гражданской обороне, тренировка впервые проводилась однновременно во всех регионах страны.
Были включены системы оповещения населения — сирены и громкоговорители, телеканалы прервали обычные программы для передачи предупреждений.
Российские СМИ сообщают, что сюжете учений предполагает отработку действий в условиях ядерной войны, когда разрушены 70% жилья и вся жизненно важная инфраструктура, произошло заражение радиоактивными осадками, объявлена всеобщая мобилизация.
Учения прошли на фоне неоднократных обвинений со стороны Кремля в том, что поддержка Западом Украины усиливает угрозу прямой конфронтации между Россией и НАТО.
Ранее власти РФ заявили, что дополнительная мобилизация на войну против Украины не планируется.