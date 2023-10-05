Дональд Трамп не попал в список Forbes

By Euronews

За год бывший президент США потерял около 600 млн долларов, сейчас его состояние оценивается в 2,6 млрд долларов. Трамп второй раз за три года вылетает из списка 400 самых богатых американцев.

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У Дональда Трампа выдалась непростая неделя. Пока он защищает свою бизнес-империю в суде, его исключили из списка 400 самых богатых американцев по версии Forbes.

Чистое состояние Трампа сократилось на 19%, или на 600 млн. долларов, и составляет сейчас примерно 2,6 млрд долларов. Ему не хватило 300 млн, чтобы снова оказаться в заветном списке.

"Дональд Трамп уже недостаточно богат для самого эксклюзивного клуба страны", - заявил Forbes.

Снижение произошло из-за того, что потеряли в цене как его социальная сеть Truth Social, так и офисные здания.

Впервые Трамп появился в списке Forbes в 1982 году вместе с отцом. С 1990 по 2021 года миллиардер регулярно входил в список самых богатых американцев. После того, как его бизнес оправился после пандемии в 2022 году Трамп снова занял место в престижном списке.