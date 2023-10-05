Скандал шпионский - скандал церковный

By Euronews

Дипломатический и религиозный инцидент между Болгарией и Россией далек от завершения. Московский Патриархат готов отправить в Софию нового священнослужителя

РЕКЛАМА

Синод Болгарской православной церкви пытается ослабить напряженность в отношениях с Русской православной церковью. Напряженность возникла, когда 20 сентября болгарские власти выслали трех российских священнослужителей за "угрозу национальной безопасности", обвинив их в шпионаже. Посольство Москвы в Софии отреагировало на это тем, что в одностороннем порядке заперло русскую церковь Святого Николая Чудотворца. Эта акция разожгла религиозный, политический и юридический конфликт.

Делян Пеевский (партия ДПС, либерал-центрист):

"Вы понимаете, что происходит? Церковь закрыли на замки. Есть государство, есть правительство болгарские, а церковь закрыта. Как? Люди протестуют, они хотят молиться, и это нормально. Надо же показать, что есть государственная власть".

Власти Софии хотят, чтобы богослужения в церкви возобновили болгарские священники, но они колеблются, поскольку не желают разогревать внутриправославный конфликт между двумя странами.

Все болгарские политические силы поддерживают правительство и требуют, чтобы церковь вновь открылась. А пророссийские организации говорят о якобы имеющем место преследовании русских священников». В Московском патриархате заявили, что готовы направить в Софию нового представителя и вновь открыть церковь.

Священный Синод Болгарской Православной Церкви выступил с заявлением о том, что не имеет никакого отношения к разблокированию русской церкви. По мнению большинства священнослужителей, нет никаких сомнений в том, что она русская, хотя, по мнению светских специалистов по каноническому праву, запирание любой церкви является нарушением канонического права.

Митрополит Гавраил, Болгарская Церковь:

"Это церковь, построенная Россией как посольская церковь, она никогда не принадлежала никому, кроме России и российского посольства".

Митрополит Киприан, Священный Синод Болгарской Церкви:

"Мы надеемся, что храм скоро откроется, но это не зависит от Болгарской Православной Церкви. Решение должно быть принято на основании Комиссии канонического права, чтобы проверить в Софие и в Москве уставы богослужений, а затем принять решение".

Согласно Закону о гражданской собственности, земля русской церкви была подарена в 1882 году столичным муниципальным советом Софии. Российские имперские власти хотели построить храм для своих дипломатов. Правоустанавливающий документ находится в архиве и все еще действителен.