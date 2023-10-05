Жилищный кризис: в Андорре устали от богатых иностранцев

Трёхмесячный мораторий на покупку жилья, новый налог для инвесторов и обязательное владение каталанским: Генеральный совет долин Андорры решил усложнить переезд интернет-знаменитостей и других состоятельных иностранцев в пиренейское княжество.

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Одно из самых маленьких европейских государств, расположенное между Францией и Испанией, ввело временный запрет на покупку недвижимости иностранцами.

Пиренейское княжество, известное своими горнолыжными курортами, мягкими летними температурами и щедрыми налоговыми льготами, – популярное направление для состоятельных экспатов, однако их приток вызвал жилищный кризис в стране.

С середины 2018 года цены на недвижимость в Андорре выросли более чем на 30%, что вынуждает многих местных жителей переезжать в соседнюю Испанию.

По данным испанского новостного издания El Diario, только за период с последнего квартала 2022 года по первый квартал 2023 года цены на недвижимость в карликовом государстве выросли на 13%.

В прошлом году правительство Андорры одобрило 500 заявок на приобретение недвижимости от иностранных инвесторов на сумму почти 183 млн евро.

Мораторий на иностранные инвестиции

С сентября в Андорре действует трёхмесячный запрет на инвестиции в недвижимость со стороны нерезидентов. Впоследствии эта мера будет заменена отдельным налогом на сделки с недвижимостью для иностранцев.

Налоговые поступления будут направлены на строительство более доступного арендного жилья. По данным нескольких испанских источников, средняя цена квадратного метра в Андорре может достигать 4700 евро – выше, чем в большинстве районов Барселоны.

Учитывая, что минимальная заработная плата в Андорре составляет менее 1300 евро в месяц, многие с трудом могут позволить себе жить в своей стране.

Несмотря на то, что власти Андорры впервые идут на такие шаги, критики высказывают сомнения в эффективности законодательного запрета.

Ограничения будут распространяться только на нерезидентов, а это означает, что число богатых иностранцев, обращающихся за получением вида на жительство, может только возрасти.

Если у вас есть деньги, то стать "пассивным резидентом" Андорры не так уж сложно, поскольку от вас требуется проживать там всего 90 дней в году.

В силу специфики вида на жительство вы не можете работать в андоррской компании, но это подходит состоятельным цифровым кочевникам, получающих деньги из-за рубежа.

Многие "пассивные резиденты" обязаны инвестировать в страну не менее 600 000 евро, большая часть которых должна быть вложена в недвижимость, но это требование может быть отменено, если вы зарабатываете деньги за пределами государства.

Инвесторам придётся учить каталанский

Препятствия для иностранцев, желающих приобрести недвижимость в Андорре, возникнут не только в связи с мораторием на зарубежные инвестиции – им придётся подтянуть и знание языка.

С 2024 года обладатели ВНЖ должны будут подтвердить, что владеют каталанским языком на базовом уровне, чтобы продлить документ.

Новый закон, направленный на защиту национального языка, предусматривает 30-часовой курс каталанского. Это не касается тех, кто может подтвердить уровень владения языком не ниже А2.

Многие пользователи сети высказывают недовольство новыми требованиями.

Agustin51, испанский YouTube-блогер с 5 млн подписчиков, который последние пять лет живет в Андорре, обрушился с критикой на меры правительства и Генерального совет долин – однопалатного парламента Андорры.

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В свою очередь, его упрекают в том, что в своих речах он "переходит все границы" и уже сравнивает Андорру с диктатурой.

Критики уже не в первый раз выступают против иностранных блогеров в Андорре: некоторых из них обвиняют в том, что они подпитывают систему, которая привела к острой нехватке квадратных метров в стране.

В 2021 году El Rubius, одна из самых влиятельных звезд платформ Twitch и YouTube в Испании, объявил о своём переезде в Андорру. Пользователи социальных сетей осудили выбор блогера с 12 млн подписчиков (уже порядка 40 млн), отметив, что его основной мотивацией, скорее всего, была низкая налоговая ставка, а вовсе не горный воздух или национальное блюдо эскуделья.