Жилищный кризис в Берлине: состоится ли новый референдум об экспроприации?

By Kristina Jovanovski

Немецкие активисты выступают за проведение нового референдума в Берлине по вопросу о выкупе государством жилья у крупных компаний. Они считают, что таким образом удастся решить жилищный вопрос в немецкой столице. Противники этой идеи напоминают о кризисе в строительной отрасли.

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Жителю Берлина Крису Андерсу нравится его новый район, но, как и многим берлинцам, ему потребовалось время, чтобы сюда переехать.

Пока молодой человек искал квартиру на длительный срок в своем ценовом диапазоне, он сменил пять мест за один год.

"Было ощущение, что никогда не смогу найти себе здесь дом, что теряю контроль над своей жизнью. Я все время беспокоился, не мог уснуть. Всегда был в поисках нового места для проживания", - вспоминает Крис.

Андерс входит в инициативную группу Deutsche Wohnen and Co. enteignen, которая добивается проведения нового референдума о выкупе городом более двухсот тысяч квартир у крупных компаний, сдающих жилье в аренду. По мнению активистов, это необходимо, чтобы ограничить рост арендной платы.

Цены в Берлине повышаются уже несколько лет, в то время как доступность жилья сокращается.

Второй референдум для решения жилищного кризиса

Для организации референдума активистам, скорее всего, потребуется собрать сотни тысяч подписей. В 2021 году по инициативе группы уже проводилось голосование, не имевшее обязательной силы. Большинство принявших в нём участие поддержали идею о выкупе жилья.

Город создал комиссию для изучения вопроса, как использовать результаты первого референдума. Члены комиссии полагают, что квартиры действительно можно было бы выкупить. Но активисты опасаются, что политики пытаются отсрочить введение плана в действие.

На этот раз инициаторы кампании намерены предложить законопроект по экспроприации государством жилых площадей.

Однако критики говорят, что это не поможет увеличить количество доступного жилья, напоминая, что немецкая строительная отрасль сегодня испытывает трудности.

Война в Украине привела к росту цен на материалы. Часть компаний обанкротилась, другие заморозили проекты по возведению жилья.

"Это снизит мотивацию инвесторов"

По мнению некоторых экспертов, подобный закон лишь уменьшит и без того сократившиеся масштабы строительства.

"Это снизит мотивацию инвесторов, потому что у вас всегда будет страх, что государственная сторона, прежде всего, отберет у вас жилье, в которое вы вложили деньги, и это не будет надежной инвестицией, потому что вы не знаете, как долго вы сможете владеть этими домами, чтобы вернуть вложенное", - говорит Тим-Оливер Мюллер из Ассоциации строительной промышленности Германии.

Активисты настаивают на своем: цены на новые квартиры для многих людей недоступны.

Группа, в которую входит Крис, ко всему прочему занимается еще и защитой жильцов, которым грозит выселение.

"Нужно как-то обезопасить людей, чтобы они могли, по крайней мере, оставаться там, где живут: в своём социуме, в своей квартире, там, где они привыкли жить", - убежден Крис Андерс.