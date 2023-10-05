На фоне войны в Украине страны Центральной Азии переживают экономический бум

За полтора года существенно увеличились реэкспортные потоки из стран Центральной Азии в Россию. Ряд экспертов полагают, что, став точками транзита параллельного импорта, эти государства помогают Москве обходить западные санкции.
Наступили тяжёлые времена: война в Украине, изменение климата, долгоиграющие последствия пандемии COVID-19, а также множество других локальных и международных факторов подрывают экономику по всему миру.
Но не везде.
Согласно последнему отчёту Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), в первой половине 2023 года в странах Центральной Азии наблюдался стремительный рост.
Лидирует Таджикистан, где в текущем году ожидается прирост ВВП на 7,5%, далее следуют Узбекистан (6,5%), Казахстан (5%) и Киргизию (4,6%).
Конечно, можно попытаться это объяснить восстановлением китайской экономики после пандемии, однако Анна Матвеева из Института России Королевского колледжа (King's College) указывает на "самый очевидный фактор": полномасштабное вторжение России в Украину.
Это заставило "граждан России и Беларуси перевести свои деньги и бизнес в Центральную Азию", чтобы избежать западных санкций, пояснила она Euronews, добавив, что это привело к росту потребления и "спроса на высокотехнологичные услуги".
Особенно много российских компаний переехало в Казахстан и Киргизию, поскольку географическая близость, "культурная близость" и распространение русского языка значительно облегчают этот процесс, уточняет Матвеева.
Эксперт также обращает внимание на членство Казахстана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в который входит также Россия, Беларусь и Армения, что способствует экономической интеграции через общий рынок, общие принципы регулирования и зону свободной торговли.
"Конечно, люди предпочитают ехать в Западную Европу или США. Но пребывание в Центральной Азии имеет ряд преимуществ. Прежде всего люди могут свободно приезжать и уезжать – им не обязательно принимать решение об окончательной эмиграции", – говорит Матвеева.
Точные цифры получить трудно, но считается, что сотни тысяч россиян покинули страну после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года.
При этом многие из уехавших вернулись обратно, не сумев найти работу или получить статус резидента за границей.
Но у "истории успеха" Центральной Азии есть и другие составляющие.
По данным сентябрьского отчёта ЕБРР, миграция рабочих из региона в Россию также способствует экономическому росту, поскольку спрос на них на российской рынке по-прежнему сохраняется, и они продолжают отправлять деньги домой.
В документе также отмечается, что эти денежные потоки "в значительной степени компенсируют отток трудоспособного населения" из стран Центральной Азии, миллионы жителей которых стремятся работать в таких секторах российской экономики, как строительство, сельское хозяйство и гостиничный бизнес.
Тем не менее, в контексте продолжающейся войны этот стремительный экономический рост вызывает вопросы.
Среди экспертов всё чаще звучат обвинения в том, что страны Центральной Азии помогают России обходить санкции, введённые Западом в связи с неспровоцированной агрессии против Украины.
В августе в интервью Euronews Том Китинг рассказал о том, как санкционные западные продукты и товары импортируются в третьи страны, такие как Казахстан и Индия, а затем реэкспортируются в Россию.
"Это, безусловно, значительно усложняет контроль за соблюдением ограничений", – подчеркнул он.
Данные независимого европейского аналитического центра Bruegel свидетельствуют о том, что после февраля 2022 года объём импорта западных товаров, подпадающих под санкции, в Казахстан значительно увеличился.
В число этих товаров входят электрооборудование и запчасти, приборы и аппаратура, транспортные средства.
По данным Центральноазиатского бюро аналитической отчётности, в период с января по октябрь 2022 года казахстанские компании экспортировали в Россию электронику и мобильные телефоны на сумму более 549 млн евро, что в 18 раз больше, чем за тот же период 2021 года.
Феномен параллельного импорта возник давно. Его можно проследить на примере маршрутов, возникших в эпоху холодной войны, когда на СССР было наложено аналогичное эмбарго.
К тому же, как поясняет Матвеева, у Москвы есть "другие способы обхода санкций", в которые "вовлечены многие страны мира, в том числе и европейские".
"Руководство стран Центральной Азии в целом считает санкции неэффективными и бессмысленными в Центральной Азии, – утверждает она, – но это вовсе не значит, что всем нравится то, что Россия делает в Украине. При этом реакция Запада не воспринимается как адекватная".
Несмотря на то, что экономические последствия войны в Украине в значительной степени положительно сказались на регионе, эксперт указывает на "вещи, которыми жители Центральной Азии не совсем довольны".
"Осознавая общую картину, она отмечает, что санкции повлияли на способность Центральной Азии экспортировать и перевозить товары, при том, что большинство маршрутов проходит по территории России", – поясняет она.
Казахстан, в частности, обеспокоен возможными атаками украинских беспилотников на терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Чёрном море, что потенциально может нарушить экспорт нефти.
"Запад, стремясь навредить России, должен думать о том, что это означает для других стран, у которых на самом деле не так много других опций. Давление Запада создаёт отчуждающий эффект и усиливает антизападные настроения там, где их на самом деле не было", – подытожила Матвеева.