На фоне войны в Украине страны Центральной Азии переживают экономический бум

За полтора года существенно увеличились реэкспортные потоки из стран Центральной Азии в Россию. Ряд экспертов полагают, что, став точками транзита параллельного импорта, эти государства помогают Москве обходить западные санкции.

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Наступили тяжёлые времена: война в Украине, изменение климата, долгоиграющие последствия пандемии COVID-19, а также множество других локальных и международных факторов подрывают экономику по всему миру.

Но не везде.

Согласно последнему отчёту Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), в первой половине 2023 года в странах Центральной Азии наблюдался стремительный рост.

Лидирует Таджикистан, где в текущем году ожидается прирост ВВП на 7,5%, далее следуют Узбекистан (6,5%), Казахстан (5%) и Киргизию (4,6%).

Конечно, можно попытаться это объяснить восстановлением китайской экономики после пандемии, однако Анна Матвеева из Института России Королевского колледжа (King's College) указывает на "самый очевидный фактор": полномасштабное вторжение России в Украину.

Это заставило "граждан России и Беларуси перевести свои деньги и бизнес в Центральную Азию", чтобы избежать западных санкций, пояснила она Euronews, добавив, что это привело к росту потребления и "спроса на высокотехнологичные услуги".

Особенно много российских компаний переехало в Казахстан и Киргизию, поскольку географическая близость, "культурная близость" и распространение русского языка значительно облегчают этот процесс, уточняет Матвеева.

Вид на центр Астаны из президентского дворца Акорда. Olivier Douliery/AP

Эксперт также обращает внимание на членство Казахстана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в который входит также Россия, Беларусь и Армения, что способствует экономической интеграции через общий рынок, общие принципы регулирования и зону свободной торговли.

"Конечно, люди предпочитают ехать в Западную Европу или США. Но пребывание в Центральной Азии имеет ряд преимуществ. Прежде всего люди могут свободно приезжать и уезжать – им не обязательно принимать решение об окончательной эмиграции", – говорит Матвеева.

Точные цифры получить трудно, но считается, что сотни тысяч россиян покинули страну после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года.

При этом многие из уехавших вернулись обратно, не сумев найти работу или получить статус резидента за границей.

Но у "истории успеха" Центральной Азии есть и другие составляющие.

По данным сентябрьского отчёта ЕБРР, миграция рабочих из региона в Россию также способствует экономическому росту, поскольку спрос на них на российской рынке по-прежнему сохраняется, и они продолжают отправлять деньги домой.

Очередь на российско-казахстанской границе, 27 сентября 2022 года. AP/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

В документе также отмечается, что эти денежные потоки "в значительной степени компенсируют отток трудоспособного населения" из стран Центральной Азии, миллионы жителей которых стремятся работать в таких секторах российской экономики, как строительство, сельское хозяйство и гостиничный бизнес.

Тем не менее, в контексте продолжающейся войны этот стремительный экономический рост вызывает вопросы.

Среди экспертов всё чаще звучат обвинения в том, что страны Центральной Азии помогают России обходить санкции, введённые Западом в связи с неспровоцированной агрессии против Украины.

В августе в интервью Euronews Том Китинг рассказал о том, как санкционные западные продукты и товары импортируются в третьи страны, такие как Казахстан и Индия, а затем реэкспортируются в Россию.

"Это, безусловно, значительно усложняет контроль за соблюдением ограничений", – подчеркнул он.

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Данные независимого европейского аналитического центра Bruegel свидетельствуют о том, что после февраля 2022 года объём импорта западных товаров, подпадающих под санкции, в Казахстан значительно увеличился.

В число этих товаров входят электрооборудование и запчасти, приборы и аппаратура, транспортные средства.

Импорт западных товаров, включённых в санкционные списки, в Казахстан

По данным Центральноазиатского бюро аналитической отчётности, в период с января по октябрь 2022 года казахстанские компании экспортировали в Россию электронику и мобильные телефоны на сумму более 549 млн евро, что в 18 раз больше, чем за тот же период 2021 года.

Феномен параллельного импорта возник давно. Его можно проследить на примере маршрутов, возникших в эпоху холодной войны, когда на СССР было наложено аналогичное эмбарго.

К тому же, как поясняет Матвеева, у Москвы есть "другие способы обхода санкций", в которые "вовлечены многие страны мира, в том числе и европейские".

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"Руководство стран Центральной Азии в целом считает санкции неэффективными и бессмысленными в Центральной Азии, – утверждает она, – но это вовсе не значит, что всем нравится то, что Россия делает в Украине. При этом реакция Запада не воспринимается как адекватная".

Несмотря на то, что экономические последствия войны в Украине в значительной степени положительно сказались на регионе, эксперт указывает на "вещи, которыми жители Центральной Азии не совсем довольны".

"Осознавая общую картину, она отмечает, что санкции повлияли на способность Центральной Азии экспортировать и перевозить товары, при том, что большинство маршрутов проходит по территории России", – поясняет она.

Казахстан, в частности, обеспокоен возможными атаками украинских беспилотников на терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Чёрном море, что потенциально может нарушить экспорт нефти.

"Запад, стремясь навредить России, должен думать о том, что это означает для других стран, у которых на самом деле не так много других опций. Давление Запада создаёт отчуждающий эффект и усиливает антизападные настроения там, где их на самом деле не было", – подытожила Матвеева.