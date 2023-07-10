Выборы без интриги: Шавкат Мирзиёев переизбран президентом Узбекистана

По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства, в победе которого мало кто сомневался, набрал 87,05% голосов.

Шавкат Мирзиёев побеждает на досрочных президентских выборах в Узбекистане.

По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства набрал чуть больше 87% голосов при явке под 80%.

По мнению ряда обозревателей, электоральное мероприятие прошло без участия реальной оппозиции, никто из допущенных кандидатов не критиковал программу Шавката Мирзиёева.

С 1 мая в центральноазиатской республике действует новая редакция конституции, обнулившая президентские сроки нынешнего главы государства, он может оставаться у власти до 2037 года.