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Выборы без интриги: Шавкат Мирзиёев переизбран президентом Узбекистана

Шавкат Мирзиёев с семьёй после голосования на избирательном участке в Ташкенте, 9 июля 2023 года.
Шавкат Мирзиёев с семьёй после голосования на избирательном участке в Ташкенте, 9 июля 2023 года. Авторское право Uzbekistan's Presidential Press Office via AP
 Alexander Kazakevich

По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства, в победе которого мало кто сомневался, набрал 87,05% голосов.

Шавкат Мирзиёев побеждает на досрочных президентских выборах в Узбекистане. 

По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства набрал чуть больше 87% голосов при явке под 80%. 

По мнению ряда обозревателей, электоральное мероприятие прошло без участия реальной оппозиции, никто из допущенных кандидатов не критиковал программу Шавката Мирзиёева.

С 1 мая в центральноазиатской республике действует новая редакция конституции, обнулившая президентские сроки нынешнего главы государства, он может оставаться у власти до 2037 года.

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