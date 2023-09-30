Стратегическое партнёрство между ФРГ и Центральной Азией

By Euronews

Встречу 5+1в немецком правительстве назвали «исторической»

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О создании «стратегического регионального партнёрства» между Германией и странами Центральной Азии объявлено по итогам саммита в Берлине. Встречу в формате 5+1 в немецком правительстве назвали исторической — по объёму обсуждавшихся вопросов.

Лидеры центральноазиатских государств открыто говорят, что отмечают глобальный рост интереса к своему региону после вторжения России в Украину.

Среди ключевых тем встречи в Берлине — рост товарооборота, прежде всего поставок сырья: Германия выразила заинтересованность в увеличении поставок нефти, в обозримом будущем и экологически чистых энергоносителей, например водорода.

На этом фоне в Германии вновь отметили «аномальный» рост в последнее время товарооборота, с одной стороны, Центральной Азии с Европой, а с другой — этих стран с Россией. Эксперты называют это свидетельством обхода антироссийских санкций.

В то же время ещё накануне, в рамках Берлинского глобального диалога, президент Казахстана заявил. что его страна «однозначно будет следовать санкционному режиму».