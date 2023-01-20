Казахстан: "шаг в сторону демократии"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг подписал указ о роспуске нижней палаты парламента и проведении внеочередных выборов в Мажилис и местные представительные органы маслихаты 19 марта. Это решение, по словам главы государства, продиктовано логикой конституционной реформы, поддержанной гражданами на референдуме. Голосование пройдет по смешанной избирательной системе.

Прокомментировать назначение новых выборов мы попросили председателя Демократической партии Казахстана "Ак жол" Азата Перуашева.

Азат Перуашев, председатель Демократической партии Казахстана "Ак жол":"Это, безусловно, шаг в сторону демократии, поскольку у большего количества избирателей появляется возможность выбрать не только среди партий, которые официально прошли регистрацию, но и срели тех, кто не относит себя ни к какой партии, среди кандидатов независимых. То есть повышается, с одной стороны, и доверие к таким выборам, повышается вовлеченность избирателей, поскольку у них более широкий спектр появляется для нахождения близких им взглядов и подходов, соответственно, и интерес у избирателей будет более высокий. Я думаю, что на этих выборах и явка избирателей будет более высокой".

Азат Перуашев во время интервью Euronews по видеосвязи (скриншот) Euronews

Euronews: "А на это решение повлияли события в Казахстане год назад?"

Азат Перуашев:"Да, безусловно. Дело в том, что сама конституционная реформа была заявлена президентом Токаевым 16 марта. В его послании как раз она и обосновывалась, и объяснялась именно событиями кровавого января, тем, что люди, которые выходили на площадь, - там безусловно, были и те, кто нападали и убивали правоохранителей, государственных служащих, поджигали государственные здания, - но очень большая масса людей вышли как раз в поисках справедливости, в поисках более честного и справедливого Казахстана. Поэтому под впечатлением и для того, чтобы снять на будущее это социальное напряжение, чтобы была возможность у людей не на улицах поднимать свои вопросы, а в стенах парламента или местных парламентов, эта реформа и была продвинута - с тем, чтобы у людей была возможность более успешно влиять на решения, принимаемые исполнительной властью".

Euronews: "Война в Украине как-то влияет на политическую жизнь в Казахстане?"

Азат Перуашев: "Она влияет, может быть, не на саму политическую жизнь, она влияет на общественные настроения. И Россия, и Украина для нас далеко не чужие, я бы сказал, даже дружественные страны, народы, и мы с болью воспринимаем то, что там сегодня происходит. И когда мы видим, как бомбят мирные города, гибнут дети, разрушается целая страна, конечно, это вызывает у нас горечь и сопереживание. Кроме того, я могу сказать, что я горжусь той оценкой, которую дал этим событиям наш глава государства президент Токаев на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Когда российские ведущие спросили его о взаимоотношениях с этими формированиями в Донбассе, президент сказал, что Казахстан действует в рамках международного права, то есть он не признает отчуждение от Украины Крыма, Казахстан не признает квазигосударственные образования, которые там сейчас появились, мы выступаем за независимость, уважаем независимость и территориальную целостность любого государства, тем более дружественного государства и это относится в том числе и к Украине".

Когда мы видим, как бомбят мирные города, гибнут дети, разрушается целая страна, конечно, это вызывает у нас горечь и сопереживание. Азат Перуашев председатель Демократической партии "Ак жол"

Ранее в Казахстане разразился громкий скандал, связанный с тем, что депутат от Демократической партии "Ак жол" Азамат Абильдаев в интервью признался , что поддерживает Владимира Путина и его действия против Украины.

Азат Перуашев:"Депутат от нашей партии в нижней палате парламента господин Абильдаев в интервью "Радио Азаттык", это "Ради Свобода", заявил, что он поддерживает российскую сторону в войне в Украине, заявил, что он считает, что в Киеве правит нацистский режим, и что руководство и президент Украины будут арестованы и в таком роде что-то. Это заявление вызвало очень большой резонанс в нашей стране, в социальных сетях, да и внутри партии. Поступили предложения от целого ряда наших коллег об исключении этого депутат из партии, поскольку его высказывания противоречат позиции партии, противоречат нормам партийной и депутатской этики, этики международных отношений, и об отзыве его депутатского мандата от нашей партии. Надо сказать, что Абильдаев в своем выступлении подтвердил, что это его убеждения, что он настаивает на своей позиции и что не будет спорить с тем, что его исключат из партии. Было проведено голосование, было принято решение об исключении из партии и тут же было направлено письмо в Центральную избирательную комиссию об отзыве у него депутатского мандата. Такое решение было принято, такова позиция Демократической партии "Ак жол".

Функцию принятия законов до избрания нового состава Мажилиса будет Сенат парламента Казахстана.