Япония начала сброс второй партии очищенной воды с АЭС "Фукусима"

By Euronews

Всего в океан планируется сбросить около 1,34 млн тонн очищенной воды с АЭС, этот процесс может занять 30 лет.

РЕКЛАМА

На АЭС "Фукусима" начался второй этап сброса в море очищенной воды — около 8 тысяч тонн. Всего же Япония планирует избавиться таким образом от 1,34 млн тонн воды, которая годами хранилась на крупных складах и, по данным японских властей, после очистки имеет очень низкий уровень радиоактивности. Сброс всей воды займет около 30 лет.

Несмотря на то, что МАГАТЭ разрешило сброс отходов, это вызвало негативную реакцию со стороны соседних стран. Китай запретил импорт японских морепродуктов. Южная Корея ограничилась рядом префектур, включая Фукусиму. Россия ужесточила контроль за поставками из Японии.