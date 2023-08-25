Соседи Японии боятся воды с "Фукусимы"

By Euronews

Япония начала слив радиоактивной воды с АЭС "Фукусима" - с одобрения МАГАТЭ и к ярости некоторых соседей.

Прошли сутки с начала сброса с пережившей аварию японской АЭС "Фукусима", кадры с места стали одной их громких международных тем. Неслучайно: речь идет о миллионе с лишним тонн радиоактивной жидкости, которая до попадания в океан проходит обязательную очистку. К исходу первого дня оператор станции провел забор проб, выяснив,что содержание в них трития - единственного неотфильтрованного компонента - ниже разрешенного потолка в 40 раз. Считается, что в небольших объемах тритий безопасен.

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Добро на сброс Японии дали в МАГАТЭ. Однако ни заверения властей, ни мнения экспертов не убеждают часть японского общества и некоторых соседей. Китай назвал решение "эгоистичным"и ввел запрет на импорт японских морепродуктов. Акция протеста прошла и в Южной Корее.

Процесс сброса воды с АЭС займет до 30 лет. В Токио утверждают, что консервация пострадавшей при землетрясении АЭС без разрешения проблемы радиоактивных вод.