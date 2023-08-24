На АЭС "Фукусима" начался сброс радиоактивных вод в океан

Включение насоса для перекачки морской воды в прямом эфире ознаменовало начало реализации резонансного проекта, рассчитанного на десятилетия.

Атомная электростанция "Фукусима-1" начала сброс очищенной радиоактивной воды в Тихий океан.

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Включение насоса для перекачки морской воды в прямом эфире ознаменовало начало реализации резонансного проекта, рассчитанного на десятилетия.

Ранее сброс одобрило МАГАТЭ, заявив, что радиологическое воздействие будет незначительным.

Но многие жители региона с этим не согласны. Среди них местные рыбаки, которые опасаются, что сброс очищенной воды нанесет дополнительный ущерб репутации их морепродуктов.

После начала операции Китай приостановил импорт продукции из Японии.

Гринпис предупреждает, что процесс фильтрации несовершенен и что в ближайшие десятилетия в море будет рассеяно огромное количество радиоактивных веществ.

Прошло уже более 12 лет после аварии на АЭС, сильно пострадавшей от мощного землетрясения и цунами, обрушившихся на северо-восточное побережье Японии в 2011 году.

С тех пор на месте аварии скопилась радиоактивная вода в примерно 1000 резервуаров. Они занимают большую часть комплекса АЭС и должны быть освобождены для строительства новых объектов, необходимых для вывода станции из эксплуатации.