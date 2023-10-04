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Марина Овсянникова заочно приговорена к 8,5 годам тюрьмы

Марина Овсянникова на заседании суда в августе 2022 года
Марина Овсянникова на заседании суда в августе 2022 года Авторское право Alexander Zemlianichenko/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Экс-редактор Первого канала сбежала из-под домашнего ареста в октябре 2022 года и вместе с дочерью бежала во Францию

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Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову к 8,5 годам тюрьмы по обвинению в фейках о российской армии.

Основанием для уголовного дела стал ее антивоенный пикет с фотографиями погибших в Украине детей на Софийской набережной в Москве в июле 2022 года.

Овсянникова получила известность после скандальной протестной акции в прямом эфире Первого канала в марте 2022 года. В августе она была заключена под домашний арест, из-под которого уже в октябре сбежала вместе с дочерью во Францию.

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