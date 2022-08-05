Овсянникова: "Был бы человек, а статья найдется"

Несмотря на задержание и приговор по делу о "дискредитации российской армии" Марина Овсянникова продолжает открыто высказываться против войны в Украине и не собирается останавливаться.

Бывший редактор "Первого канала" ведет "Телемост Москва-Киев" в YouTube, где она и приглашенные гости "без ненависти и агрессии осуждают российское вторжение и выражают поддержку народу Украины".

Марина Овсянникова, журналист:

— Я — борец. Я борюсь, я продолжаю активно высказываться против войны. ... Я не боюсь, несмотря на постоянные запугивания со стороны властей, несмотря на то, что в отношении меня постоянно возбуждают новые административные дела.

Свою активную гражданскую позицию Овсянникова несет в массы через соцсети, но, по ее словам, понимает, почему поддержать ее решаются немногие.

— Народ наш очень сильно напуган. Даже те, кто понимает весь абсурд и ужас происходящего, предпочитает молчать, не высовываться, особенно сейчас, на фоне этих политических репрессий.

14 марта Овсянникова ворвалась в прямой эфир программы "Время" на Первом канале с антивоенным плакатом, за что была оштрафована на 30 тысяч рублей

После этого она уехала в Германию, где проработала фрилансером в издании Die Welt, но в июле вернулась в Россию, где ее ждало второе административное дело и приговор - 50 тысяч рублей штрафа.

Овсянникова не боится продолжения судебного преследования, но считает, что власти не захотят привлекать больше внимания к ее делу, из-за ее "твердой международной поддержки".

— Был бы человек, а статья найдется. Если будет принято такое решение, то они арестуют меня в один день.