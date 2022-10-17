English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Россия

Адвокат: Марина Овсянникова находится "под защитой одной из европейских стран"

Access to the comments Комментарии
 Михаил Саленков
Марина Овсянникова уехала из России, несмотря на ограничения, наложенные судом
Марина Овсянникова уехала из России, несмотря на ограничения, наложенные судом   -   Авторское право  Alexander Zemlianichenko/

Бывший редактор Первого канала, обвиняемая по уголовному делу о "распространении ложной информации" о российской армии, Марина Овсянникова находится в Европе. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.

"Марина Овсянникова вынужденно покинула Россию и сейчас находится в безопасности, под защитой одной из европейских стран", - цитирует адвоката издание "Сота".

В понедельник, 17 октября суд в Москве рассматривал вопрос о месте проживания 11-летней дочери Овсянниковых, постановив, что она должна жить с отцом и назначив выплату алиментов на двоих детей в размере 35 тысяч рублей в месяц.

В начале октября МВД России объявило журналистку в розыск после сообщения ее бывшего мужа Игоря Овсянникова о том, что она бежала из-под домашнего ареста, забрав дочь. 

Пятого октября женщина написала в своем Телеграм-канале, что не будет соблюдать правила домашнего ареста, так как считает себя "полностью невиновной". 

"Поскольку наше государство отказывается соблюдать собственные законы, то начиная с 30 сентября 2022 года я отказываюсь соблюдать установленную мне меру пресечения в виде домашнего ареста и освобождаю себя от нее", - написала журналистка.

Марина Овсянникова получила известность в марте этого года, когда появилась в эфире Первого канала с антивоенным плакатом с надписью "Остановите войну, не верьте пропаганде". Тогда ей назначили в качестве наказания за "несанкционированную акцию" штраф в размере 30 тысяч рублей. В августе против Овсянниковой возбудили уголовное дело о "распространении ложной информации" о действиях российской армии. Поводом стал одиночный пикет на Софийской набережной в Москве с плакатом, на котором были слова "Путин — убийца. Его солдаты — фашисты".

Овсянниковой удалось уехать из России несмотря на то, что она объявлена в федеральный розыск.