Адвокат: Марина Овсянникова находится "под защитой одной из европейских стран"

Бывший редактор Первого канала, обвиняемая по уголовному делу о "распространении ложной информации" о российской армии, Марина Овсянникова находится в Европе. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.

"Марина Овсянникова вынужденно покинула Россию и сейчас находится в безопасности, под защитой одной из европейских стран", - цитирует адвоката издание "Сота".

В понедельник, 17 октября суд в Москве рассматривал вопрос о месте проживания 11-летней дочери Овсянниковых, постановив, что она должна жить с отцом и назначив выплату алиментов на двоих детей в размере 35 тысяч рублей в месяц.

❗️Черемушкинский суд определил место проживания дочери Марины Овсянниковой с бывшим мужем журналистки. Овсянникову обязали выплачивать алименты на детей. 35 тыс. руб. на обоих детей, а после того, как сын станет совершеннолетним — 17 тыс. руб. @newslady19pic.twitter.com/bQPialgGPf — SOTA (@Sota_Vision) October 17, 2022

В начале октября МВД России объявило журналистку в розыск после сообщения ее бывшего мужа Игоря Овсянникова о том, что она бежала из-под домашнего ареста, забрав дочь.

Пятого октября женщина написала в своем Телеграм-канале, что не будет соблюдать правила домашнего ареста, так как считает себя "полностью невиновной".

"Поскольку наше государство отказывается соблюдать собственные законы, то начиная с 30 сентября 2022 года я отказываюсь соблюдать установленную мне меру пресечения в виде домашнего ареста и освобождаю себя от нее", - написала журналистка.

Марина Овсянникова получила известность в марте этого года, когда появилась в эфире Первого канала с антивоенным плакатом с надписью "Остановите войну, не верьте пропаганде". Тогда ей назначили в качестве наказания за "несанкционированную акцию" штраф в размере 30 тысяч рублей. В августе против Овсянниковой возбудили уголовное дело о "распространении ложной информации" о действиях российской армии. Поводом стал одиночный пикет на Софийской набережной в Москве с плакатом, на котором были слова "Путин — убийца. Его солдаты — фашисты".

Овсянниковой удалось уехать из России несмотря на то, что она объявлена в федеральный розыск.