МВД РФ объявило в розыск Марию Овсянникову

МВД России объявило в федеральный розыск бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, находившуюся под домашним арестом по делу о "фейках о российской армии". 1 октября бывший муж Овсянниковой заявил, что она сбежала из-под домашнего ареста и скрылась в неизвестном направлении вместе с 11-летней дочерью.

В марте Мария Овсянникова появилась в эфире Первого канала с антивоенным плакатом. Выплатив за это штраф, она уехала из России, но затем вернулась и продолжила антивоенные акции. В августе на Овсянникову завели уголовное дело и отправили под домашний арест.