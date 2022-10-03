English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
мир

МВД РФ объявило в розыск Марию Овсянникову

Access to the comments Комментарии
 Кнарик Хачатрян
euronews_icons_loading
Бывший редактор российского Первого канала Мария Овсянникова
Бывший редактор российского Первого канала Мария Овсянникова   -   Авторское право  Alexander Zemlianichenko/Associated Press

МВД России объявило в федеральный розыск бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, находившуюся под домашним арестом по делу о "фейках о российской армии". 1 октября бывший муж Овсянниковой заявил, что она сбежала из-под домашнего ареста и скрылась в неизвестном направлении вместе с 11-летней дочерью. 

 В марте Мария Овсянникова появилась в эфире Первого канала с антивоенным плакатом. Выплатив за это штраф, она уехала из России, но затем вернулась и продолжила антивоенные акции. В августе на Овсянникову завели уголовное дело и отправили под домашний арест.