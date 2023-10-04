Бьюти-сектор Катара: этичный бизнес, экологичность и ставка на мужчин

Оскар Уайльд сказал: "Красота - в глазах смотрящего". В этом выпуске мы узнаем, почему индустрия красоты растет с невиданной скоростью и какие барьеры преодолевает. По прогнозам, оборот рынка бьюти-продуктов в мире превысит 500 миллиардов евро к концу года.

Качественная простота

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Мода меняется, но безупречный цвет лица всегда остается актуальным. Контекст последних лет - а это пандемия, телеработа и бум соцсетей - побуждают все больше людей инвестировать в свою внешность.

Предпринимательница Шайха Аль Мудахка - мать троих детей - запустила бренд для быстрого и эффективного ухода за кожей. "Я стремилась к простоте, - говорит Аль Мудака, - хотела, чтобы уход за кожей был эффективным, приятным и несложным. Я вышла на рынок с тремя сыворотками".

Сегодня ее гамма продуктов намного шире. "Я очень горжусь названием бренда Malathii: в переводе с арабского слово означает "святилище". Хочу, чтобы у всех девушек было сове святилище красоты", - рассказывает женщина.

Успех своей экологически чистой линии продуктов предпринимательница связывает с лояльностью покупателей. "Сарафанное радио стало огромным фактором в нашей нише, - уточняет она. - Трудно подобрать средства для всех типов кожи, поэтому мы сфокусировались на том, чтобы вы нашли у нас главное".

В Катаре растет спрос на органические бьюти- продукты и процедуры. Еuronews

"Женщиной быть трудно"

Эксперты прогнозируют экспоненциальный рост бьюти-сектора в Катаре. Классические бренды класса люкс по-прежнему популярны в регионе, но велик спрос и на натуральную, органическую продукцию. Atlaad - один из новых брендов, отвечающих именно на этот вызов рынка. Марка - детище соучредительниц Амны аль-Муханнади и Раван Аль-Фарес. Энергичный дуэт ставит на экологичность и этичность производства.

"Слово Atlaad в переводе с арабского означает "слава, наследие, подлинность", - рассказывает Аль-Муханнади. - Я решила основать Atlaad из-за моей любви к красоте, здоровью и благополучию".

Цель Амны и Равана - выделить свой бренд на фоне конкурентов. Помимо просвещения пропаганды экологичных методов ухода, предпринимательницы делают ставку на социальное измерение бизнеса, поддерживая женщин-фермеров в развивающихся странах. "Мы считаем, что поддержка женщин в других странах - одна из главных ценностей нашего бренда, - рассказывает Аль- Фарес, - Быть женщиной и иметь собственный бизнес трудно. Поэтому в Atlaad мы поддерживаем женщин, закупая у них сырье в Африке, Индии и на Ближнем Востоке. И мы призываем делать так и других, это позволит тамошним женщинам обеспечивать свои семьи и общины".

Соцсети и бьюти-бизнес

В эпоху соцсетей интернет-маркетинг - один из ключей к успеху бренда. Потребители ищут продукты, которые работают, и социальные сети стали мощным инструментом вовлеченности, тестирования, привлечения клиентов.

Ханин Альсайфи - важный инфлюэнсер Катара, а сегодня еще и успешная бизнесвумен. Начав с блога о красоте, она запустила свой бренд: о ее уникальных накладных ресницах знают, кажется, все катарские модницы.

Революция взгляда. Euronews

Примечательно, что по образованию девушка - инженер-химик, и видит в этом большое преимущество для нынешнего бизнеса. "В химической инженерии мы узнаем все о процессах. Там, что бы вы ни задумали, можно превратить в продукт. Этим же я занимаюсь в косметической сфере", - рассказывает Ханин.

Ее визитная карточка - ресницы By Haneen. "Главная особенность наших ресниц - в том, что они магнитные. То есть это не те ресницы, которые обычно женщины приклеивают. С клеем они легко повреждаются, получается одноразовый продукт. Мы же используем магнит, точнее - маленькую магнитную полоску. И это произвело революцию в индустрии искусственных ресниц", - поясняет Ханин.

Бренды косметики и средств по уходу за кожей из стран Ближнего Востока становятся все более популярными на международном уровне. Насколько важны социальные сети при работе с целевой аудиторией?

"Изначально, до того как я стала предпринимателем, моей задачей было донести до людей: мусульманская женщина может быть одновременно скромной и успешной, и да, она она может делать все то, что, как говорили, ей делать не следует, - вспоминает Ханин. - Ну а потом все изменилось. Моя карьера изменилась, я стала предпринимателем и бизнесвумен. И, конечно, соцсети очень помогли. Но это далеко не все, бизнес и предпринимательство подразумевают много работы. Одни только соцсети не обеспечат мне полного успеха".

Ханин говорит об ответственности, которую несет как инфлюэнсер. "Я постоянно напоминаю себе, что у меня есть миссия. Что мое послание повлияет на многих подростков, молодых женщин. Я всегда использую соцсети для распространения хороших идей. Например, призываю женщин быть образованными, читать больше и заботиться о себе", - уточняет бизнесвумен.

Сильный пол хочет быть красивым

Прошли те времена, когда уход за мужской кожей состоял только из мыла, воды и шампуня "2 в 1". Сегодня косметические средства для сильного пола - важная часть многомиллиардной отрасли. По прогнозам, в ближайшие пять лет объем рынка мужских бьюти-продуктов превысит 100 миллиардов евро.

Наш корреспондент Аадель Халим узнал об отрасли, ее игроках и услугах больше. Его собеседник, Абдулла Аль Абдулла, не только увлечен бьюти-философией, но и сам ее олицетворяет. Два года назад этот предприниматель и инфлюэнсер запустил собственную линиюэлитных средств по уходу за кожей унисекс. "Я хотел упростить уход за кожей для обычного человека. Поэтому мы начали с очищающего средства и увлажняющего крема. Для меня это два основных продукта, которыми должен пользоваться каждый", - рассказывает он. - В отрасли все ориентировано на женщин, я же хотел создать продукты, не имеющие привязки к полу".

Мужчины все больше готовы заниматься внешностью. Euronews

По его мнению, сегодня, все больше мужчин заботятся о состоянии кожи, открывая для себя плюсы бьюти-индустрии. "Я думаю, что у каждого должен быть доступ к программам по уходу за кожей, это очень важно, - говорит бизнесмен. - Как вода увлажняет кожу изнутри, так средства увлажняет ее снаружи".

С этим мнением наш корреспондент Аадель Халим согласился, впервые в жизни посетив спа-салон. Он вышел оттуда заметно посвежевшим. Его вид порадовал сторонника бьюти-процедур Абдуллу. "Забота о себе помогает чувствовать себя хорошо, - уверен он. - Потратить 10-15 минут на то, чтобы собраться утром, поухаживать за кожей, уделить время - как это сделали вы - чтобы сходить на массаж лица, заглянуть в спа-салон или полежать на пляже. Все это помогает передохнуть. Это - своего рода паузы, они особенно важные, когда дни так суматошны".