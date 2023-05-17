Катар привлекает к "зеленому переходу" молодых

Катар делает ставку на скорейший "зеленый переход" и устойчивое развитие. Процесс невозможен без молодых. К ним прислушиваются эксперты саммита Earthna, их просят активнее участвовать в волонтерской деятельности и информировать общество. Самые юные превращают собранный мусор в арт-объекты.

Такое полезное солнце

Объединение общества в борьбе с изменением климата и предоставление молодым возможности действовать: Катар ставит устойчивое развитие во главу стратегии роста. Инициативы включают в себя инвестиции в солнечную энергетику, обеспечение устойчивого снабжения продовольствием и водой, организацию программ по очистке территорий, что, помимо сохранности природных зон и памятников, помогает обществу глубже понять эковызовы сегодняшнего дня.

Катар взял на себя обязательства сократить выбросы парниковых газов на 24% и получать 20% энергии из возобновляемых источников к 2030 году. Речь, конечно, идет об энергии солнца.

Как такой теплой стране оптимально перерабатывать лучи в электричество? Ответ на этот вопрос ищет Катарский научно-исследовательский институт окружающей среды и энергетики (QEERI). Его открытый полигон - настоящая экспериментальная площадка, куда Бен Фиггис каждый день ходит на работу. Он и его команда отвечают за исследования в области солнечной энергии. Цель - оптимизировать ее преобразование. "Вот эти панели позади меня достаточно выставить на солнце, и кремниевые диоды начнут вырабатывать энергию самостоятельно. Это действительно одно из чудес материаловедения. Мы хотим протестировать технологии, зная, что их эффективность в одном климате может отличаться от того, как они будут работать в другом", - показывает и рассказывает исследователь.

Здесь тестируют панели. Euronews

Солнечная индустрия Катара быстро развивается в последние годы благодаря миллиардным инвестициям в возобновляемые источники энергии. Эти солнечные панели являются частью объекта площадью 35 тысяч квадратных метров - настоящей экспериментальной платформы, где ищут и находят решения, чтобы питать экономику в более чистом и экологичном будущем.

Пыльная работа

В Катаре солнце светит круглый год, причем в летние месяцы световой день длится до 14 часов. Но это не означает, что энергию легко получить и сохранить. "Одна из самых больших проблем, с которыми сталкивается отрасль здесь, в Катаре, и в большинстве пустынных регионов - это пыль, - говорит Фиггис. - Проведенные нами измерения показывают, что если не чистить солнечные панели каждый месяц, то они потеряют до 15% мощности только из-за пыли".

Вот тут-то и приходят на помощь роботы-уборщики. Каждые два дня они очищают поверхности. Одновременно учёные смотрят, не повредят ли машины поверхность панелей.

Порой такое случается. Как поведут себя панели с появлением царапин, изменением погодных условий? Эксперты лаборатории QEERI проводят стресс-тесты, позволяющие проверить такие характеристики, как долговечность и эффективность панелей в разных условиях. Доктор Хуан Лопес-Гарсия, директор исследовательской программы QEERI, уточняет: "Один из наших проектов ставит целью исследовать влияние изнашивания, царапин на эксплуатационные характеристики панелей. Главное, на что влияют царапины - это свет, проходящий через стекло. Если на нем повреждение, оно может нейтрализовать, рассеять лучи, а это в свою очередь повлияет на производительность".

До вывода панелей на рынок над улучшением их характеристик в QEERI работают сильнейшие команды, так что будущее солнечной энергетики страны выглядит радужным.

Устойчивость высоких температур

Исследовательский и информационный центр Фонда Катара Earthna открылся в прошлом году, но уже добился больших успехов в продвижении проектов и идей в сфере экологии. Роль организации - помочь формированию устойчивого будущего, и она уже делает это, проведя первый саммит Earthna. О мероприятии рассказал исполнительный директор Гонсало Кастро де ла Мата. "Это замечательный первый слет, - комментирует он. - Мы называем его саммитом Earthna, это – наша первая встреча по устойчивому развитию в жарких и сухих условиях. Надо помнить, что устойчивость для этих типов климата - нечто совершенно особенное. Мы говорим не о тропических странах, не о странах с умеренным климатом. У нас нет ни лесов, ни воды, так что последствия изменения климата будут очень серьезными. Но в то же время такие регионы активно участвуют в решении проблемы - особенно с учётом того, что многие из них производят углеводороды. А они являются частью энергетического перехода, необходимого для достижения целей Парижского соглашения".

Глава Earthna напомнил, что Катар успешно работает над двумя столпами устойчивого развития в жарком климате - это продовольственная безопасность и нехватка воды.

"Катар внедрил технологии для повышения эффективности использования собственного производства продуктов питания, и многим странам есть, чему у него поучиться, - рассказал Гонсало Кастро де ла Мата.- Разумеется, решения должны быть адаптированы к каждой экосистеме и каждому типу почвы. Я думаю, что продовольственная безопасность - это не только производство собственных продуктов питания, но и возможность полагаться на поставки из других стран. Торговые связи, возможности обмена также очень важны для продовольственной безопасности".

Одно из важнейших направлений деятельности новой структуры - информирование общества и работа с молодыми.

"На саммите у нас было несколько сессий с молодыми людьми, и мы услышали, что они хотят сказать, - рассказывает Гонсало Кастро де ла Мата. - Они очень четко сформулировали, в каком виде хотят принять у нас планету и что сами могут предложить. Молодые люди явно стремятся участвовать в поиске решения. Думаю, что сегодняшнему поколению лидеров очень важно прислушаться к ним".

Уборка и осмысление

Привлечение к заботе о природе людей всех возрастов - задача проект экологических мероприятий DEAP. Его руководители заботятся о том, чтобы пляжи и объекты наследия Катара оставались чистыми, одновременно повышая экологическую осведомленность населения.

Недавно более 100 добровольцев приняли участие в уборке прекрасного пляжа на археологическом объекте Аль-Зубара. "Мы занимаемся этим уже пять-шесть лет, - рассказывает Хосе Сауседо, директор проекта. - И за все это время мы мобилизовали 11 тысяч добровольцев, почти все они - учащиеся. Сегодня к нам присоединяются студенты университетов и начальных школ, семьи и компании".

Очистка пляжа привлекла сотню добровольцев. Euronews

Загрязнение пластиком является серьезной глобальной проблемой. Каждый год 11 миллионов тонн отходов оказываются в океанах. "Мы собрали 180 тысяч килограммов мусора, - комментирует Сауседо. - Мы убрали отходы из мангровых зарослей, с дорог, пляжей, объектов культурного наследия".

Каждая пара рук помогает. Атба Аль Бассам взяла на пляж свою маленькую дочь. "Сегодня ветрено, но мы хотим быть здесь, чтобы помочь окружающей среде и очистить прибрежную зону", - говорит женщина. По словам волонтеров, пришедшие на очистку люди начинают осознавать масштаб наносимого пластиком вреда, ведь они видят разницу между тем, как выглядит место до и после уборки.

Мусор как арт-объект

Один из способов заставить людей задуматься о переменах - искусство. Часть бутылок, собранные во время предыдущих субботников, были использованы для проведения Дней обучения в Дохе. "У нас есть куча предметов, собранных на пляжах вокруг Катара, - рассказывает Элизабет Кеннеди, помощник директора Катарской академии в Дохе. - Наши ребятам прилагают усилия, чтобы сделать из них коллективное произведение искусства. Они изготовят дюгоня и черепаху".

Кеннеди с сожалением констатирует ухудшение условий для катарской флоры и фауны: "Земля деградирует, это влияет на животных, которых водятся в Катаре: у нас есть прекрасные китовые акулы, дюгони, а также морские черепахи. Черепахи гнездятся на пляжах, и иногда, увидев пластиковые пакеты в воде, принимают их за медуз".

Опасения взрослых разделяют и дети. Группа десятилетних школьников выступила с инициативой по запрету одноразовых пластиковых изделий в Катаре, ее подхватила вся школа.

Сара Алдосари учится в 6 классе. "Согласно проведенному нами исследованию, запрет на пластиковые пакеты - очень важный шаг на пути к здоровой окружающей среде, - говорит девочка. - Вам не добиться ее благополучия, если вы берете пластик, пользуетесь им 12 минут, а потом выбрасываете. Он останется на планете гораздо дольше, чем вы его используете. Так что это несправедливо по отношению к другим людям и даже к животным".

Внося вклад в борьбу с изменением климата и предлагая молодым возможность предпринимать взвешенные действия, Катар способствует развитию своей "зеленой" экономики".