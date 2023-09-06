Служба здоровья Катара ставит на молодежь и несет пациентам комфорт

Катар стремительно развивает и модернизирует систему охраны здоровья. Герои нашего репортажа, врачи с мировым именем, рассказывают, как эффективно бороться с диабетом и почему комфорт и вкусная еда в больничной палате ускорят выздоровление.

В очередном выпуске программы "Катар 365 " мы говорим о здравоохранении. По случаю пятого сезона программы "Моя карьера - мое будущее", проводимой Катарским центром развития карьеры, мы побывали в корпорации Hamad. Здесь принимают старшеклассников, чтобы дать им возможность погрузиться в мир медицинских профессий и решить, по душе ли им этот путь.

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Работа мечты? Может быть!**

"Я хочу, чтобы ребята получили удовольствие и приняли осознанное решение относительно своей профессиональной жизни, наметили четкий путь к академическому будущему, который в итоге и приведет их к работе мечты", - говорит Шахин Хамад Аль-Сулаити, руководитель программ и услуг Центра развития карьеры. "Благодаря этой стажировке я пойму, подходит ли мне эта сфера деятельности, действительно ли я хочу продолжить обучение в области медицины", - рассуждает одна из школьниц, участница программы.

Школьники узнают больше о работе педиатра. Euronews

Медицина - сложный для освоения, но безопасный в плане трудоустройства выбор."По данным ВОЗ, к 2035 году в мире будет почти 13 миллионов незакрытых вакансий в сфере здравоохранения, - напоминает Мариам Аль-Мутава, старшая медсестра корпорации Hamad. Она обращает внимание на то, как быстро растет спрос на медсестер. "Нам повезло, что в Катаре есть программы по сестринскому делу и акушерству. Спрос настолько велик, что надо наращивать потенциал. Перед нами - прекрасные перспективы", - заключаетАль-Мутава.

За прошедшие годы программа погружения в мир профессий претерпела изменения. Первоначально она сводилась к ежедневным посещениям различных работодателей, но потом было решено проводить недельные стажировки в компаниях по выбору студента. Это особенно ценно для тех, кто уже имеет представление о том, чем хочет заниматься в будущем.

Как предотвратить диабет? Есть реже!

Ученые доказали: этнические группы Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии имеют самые высокие факторы риска развития диабета. Если раньше диабет 2-го типа считался пожизненным недугом, то сегодня его можно обратить вспять, изменив образ жизни. Чтобы узнать об этом больше, мы поговорили с доктором Раязом Маликом, ведущим медицинским исследователем Катара.

Наш первый вопрос касается недавнего исследования, опубликованного в медицинском журнале Lancet. Там отмечается. что к 2050 году 1,3 миллиарда человек будут жить с диабетом. Каковы причины?

Доктор Малик: "Ешьте реже!" Euronews

"Фундаментальной причиной диабета 2-го типа у, наверное, 70% с лишним процентов людей является избыточный вес, неправильное питание, отсутствие физических нагрузок, увеличение массы тела. Как следствие, и проявляет себя диабет", - говорит доктор Малик. По его словам, "хочется все свалить на генетику, но, как говорится, она заряжает пистолет, а на курок нажимает окружающая среда: под средой я понимаю то, что мы слишком много едим, мало занимаемся спортом, в результате у нас появляется лишний вес".

Хочется все свалить на генетику, но, как говорится, она заряжает пистолет, а на курок нажимает окружающая среда: под средой я понимаю то, что мы слишком много едим, мало занимаемся спортом, в результате у нас появляется лишний вес". Доктор Раяз Малик.

Доктор убежден: необходимо добраться до корня проблемы. "Вы знаете, я порой вижу детей, которые весят 120 кг. Что ждать от них в плане здоровья? Нужно начинать с основ. И здесь, в Катаре мы именно этим и занимаемся. У нас запущены прекрасные общественные программы, направленные на решение проблемы, - продолжает он. - Я постоянно говорю своим пациентам: в плане питания у нас - четыре опасности. Это макароны, картофель, рис и хлеб. Все 4 продукта вкусные, все четыре - белого цвета. И, знаете, мое послание услышано. Я всегда советую есть этого поменьше. Не могу же я сказать вообще эти продукты не есть.

Второе, что нужно сделать - ограничить время приема пищи, организовать один полноценный прием в день. Неважно, что вы едите, главное, чтобы между приемами пищи проходило не менее 14-18 часов. Это улучшает обмен веществ, что как мы знаем, приводит не только к снижению веса, но и к стабилизации анализов у диабетиков".

Малик опубликовал более 450 статей. Какими открытиями он гордится больше всего? "Я бы назвал конфокальную микроскопию роговицы, - комментирует врач. - Мы обследовали людей с рассеянным склерозом, деменцией, шизофренией и болезнью Паркинсона. И мы сказать, что сканирование глаза помогает выявить нейродегенеративные изменения, например, у людей с деменцией".

По словам врача, он и его команда возлагают огромные надежды на искусственный интеллект: "Искусственный интеллект - гениальная штука. С ним - вместо того, чтобы изучить два или три элемента сканера - мы получаем анализ 2400 различных элементов. В итоге можно сказать с вероятностью в 90%, что вот это - анализ глаза пациента с болезнью Паркинсона, а вот этот принадлежит человеку, который скорее всего будет страдать от деменции или рассеянного склероза. Перед нами открывается новый мир, и я искренне считаю, что мы должны использовать искусственный интеллект, а не бояться его".

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Лучшее - в палату

Подготовка будущих врачей и медперсонала и передовые медицинские исследования - не единственные столпы роста сектора здравоохранения Катара.

Инвестиции в оборудование и революционные технологии также стали частью усилий, прилагаемых для расширения доли Катара на рынке, который в 2024 г. будет иметь оборот в 11 миллиардов евро. Одно из самых современных медучреждений Катара - клиника Aman - увязывает медицинскую помощь с самым высококлассным сервисом. Здесь делают все, чтобы изменить традиционный имидж больницы как мрачного места. Учтена каждая мелочь, и это помогает пациентам снизить стресс от болезни.

Роскошь как стимул здоровья. Euronews

"Чтобы повысить удовлетворенность пациентов, улучшить их комфорт, общее восприятие, необходимо быть гостеприимным, - говоритХассан Эльбуатмани, директор по гостеприимству клиники Aman. - Мы уделяем особое внимание сенсорным ощущениям пациентов - обонянию, зрению и слуху. И все это, как показали исследования, улучшает впечатления от пребывания в больнице".

Исследования показывают, что продуманная послеоперационная поддержка может ускорить выздоровление пациента. Именно поэтому она - важная часть стратегии Аman Hospital. "Мы считаем, что качественное питание является неотъемлемой частью процесса выздоровления пациентов. Поэтому в нашей команде трудятся шеф-повар с помощниками, они несут полную ответственность за предоставление качественных и питательных блюд как пациентам, которым нужно восстанавливаться, так и их семьям", - рассказывает Эльбуатмани.

Больница также много инвестирует в приобретение самого высокотехнологичного оборудования, доступного сегодня на рынке. Доктор Хусейн Исмаил поясняет: " Инновационные технологии - наш фундамент. В радиологическом отделении мы позаботились о том, чтобы иметь самые современные машины - КТ, МРТ,аппараты УЗИ. Это позволяет проводить не только обычные рентгенологические процедуры, но и расширенную кардиологическую визуализацию и КТ сердца".

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Что касается исследований, то госпиталь имеет доступ к международной базе данных. По словам доктора Сафади, это первое медицинское учреждение за пределами Великобритании, включенное в сеть Imperial College Private Healthcare Network. В ней участники могут обмениваться знаниями и опытом для улучшения обслуживания пациентов и повышения эффективности работы.

"Клиника связана с крупнейшей в Великобритании сетью учебных больниц. Imperial College Health Care NHS Trust имеет пять клиник на северо-западе Лондона. Наши консультанты могут лично посещать больницы и участвовать в качестве наблюдателей в междисциплинарных обсуждениях", - поясняет он.

Несмотря на то, что речь идет об одной из самых новых больниц Катара, в ней уже запущен процесс расширения. В следующем году Aman собирается открыть клинику в квартале да Мшейреб, расположенного в самом сердце столицы Дохи.