Гаити взывает ООН о помощи

Гаити взывает ООН о помощиКомментарии
Euronews
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В Организации Объединенных Наций существуют разногласия по поводу отправки международных вооруженных сил для оказания помощи Гаити.
Эту идею предложили Мексика и США, но Россия и Китай призвали не торопиться, несмотря на то, что министр иностранных дел Гаити прямо призвал к помощи.
Беднейшую страну Латинской Америки охватила инфляция, приведшая к росту цен на продукты питания и топливо.
Ситуация усугубилась разгулом преступности, ежедневными протестами и вспышкой холеры.
Министр иностранных дел Гаити добавил, что его стране нужна "мощная поддержка", чтобы помочь полиции остановить гуманитарный кризис, нейтрализовать банды, гарантировать распределение топлива и способствовать возвращению к нормальной жизни.