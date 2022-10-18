Гаити взывает ООН о помощи

В Организации Объединенных Наций существуют разногласия по поводу отправки международных вооруженных сил для оказания помощи Гаити.

Эту идею предложили Мексика и США, но Россия и Китай призвали не торопиться, несмотря на то, что министр иностранных дел Гаити прямо призвал к помощи.

На меня возложена деликатная миссия донести до Совета Безопасности сигнал бедствия от всего народа, который страдает, и громко и четко сказать, что народ Гаити не живет, а выживает. И я говорю с вами от имени четырех миллионов детей, которые не могут ходить в школу из-за бандитского насилия Жан Виктор Женеус министр иностранных дел Гаити

Беднейшую страну Латинской Америки охватила инфляция, приведшая к росту цен на продукты питания и топливо.

Ситуация усугубилась разгулом преступности, ежедневными протестами и вспышкой холеры.

Министр иностранных дел Гаити добавил, что его стране нужна "мощная поддержка", чтобы помочь полиции остановить гуманитарный кризис, нейтрализовать банды, гарантировать распределение топлива и способствовать возвращению к нормальной жизни.