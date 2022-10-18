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Гаити

Гаити взывает ООН о помощи

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 Euronews
Участники протестов в Гаити
Участники протестов в Гаити   -   Авторское право  Odelyn Joseph/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

В Организации Объединенных Наций существуют разногласия по поводу отправки международных вооруженных сил для оказания помощи Гаити.

Эту идею предложили Мексика и США, но Россия и Китай призвали не торопиться, несмотря на то, что министр иностранных дел Гаити прямо призвал к помощи.

На меня возложена деликатная миссия донести до Совета Безопасности сигнал бедствия от всего народа, который страдает, и громко и четко сказать, что народ Гаити не живет, а выживает. И я говорю с вами от имени четырех миллионов детей, которые не могут ходить в школу из-за бандитского насилия
Жан Виктор Женеус
министр иностранных дел Гаити

Беднейшую страну Латинской Америки охватила инфляция, приведшая к росту цен на продукты питания и топливо.

Ситуация усугубилась разгулом преступности, ежедневными протестами и вспышкой холеры.

Министр иностранных дел Гаити добавил, что его стране нужна "мощная поддержка", чтобы помочь полиции остановить гуманитарный кризис, нейтрализовать банды, гарантировать распределение топлива и способствовать возвращению к нормальной жизни.